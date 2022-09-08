Adana Demirsporlu futbolcu Tayyip Talha Sanuç, Fenerbahçe'ye yakın!

08 Eylül 2022 Perşembe, 15:56

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un 22 yaşındaki defans oyuncusu Tayyip Talha Sunuç'un transferinde Fenerbahçe mutlu sona çok yakın.

Sporx’in haberine göre, Adana Demirspor ile Fenerbahçe, Tayyip Talha Sanuç transferi için 1.5 milyon Euro bonservis, başarı bonusu ve sonraki satıştan %25 pay karşılığında uzlaştı. Futbolcu bugün İstanbul’a geleceği belirtildi. Fenerbahçe’nin bu görüşmede transferi bitireceği kaydedildi.

ADI BEŞİKTAŞ İLE ANILIYORDU

İlk olarak Beşiktaş, Belçika ekibi Osstende ile birlikte Adana Demirspor'un kapısını çaldı. 1,5 Milyon Euro bonservis ve 300 bin Euro bonus isteyen Adana Demirspor'a Beşiktaş ve Oostende taksitli teklif yaptı.

Habere göre, Belçika ekibini reddeden Adana Demirspor, Beşiktaş ile görüşürken, Fenerbahçe de devreye girdi. Fenerbahçe süreci olumlu tamamladı ve Adana ekibiyle prensipte el sıkıştı.

Karabükspor altyapısından yetişen futbolcu 2018 yılında 245 bin Euro bedelle Adana Demirspor'a transfer olmuştu. Futbolcu bu sezon 3 maçta 195 dakika oynadı ve 1 de gol attı.