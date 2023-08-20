Adana Demirspor'un rakibi Genk, 3 puana ulaşamadı!
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Adana Demirspor'un play-off turundaki rakibi Genk, Belçika Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Charleroi ile 0-0 berabere kaldı.
Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Genk, sahasında Charleroi ile karşılaştı.
Cegeka Arena'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Genk bu sonuçla puanını 7 yaptı. Charleroi ise puanını 3'e çıkardı.
ADANA DEMİRSPOR'U KONUK EDECEK
Ligin bir sonraki haftasında Genk, Club Brugge ile oynayacak. Charleroi ise Anderlecht ile karşılaşacak.
Belçika ekibi, Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Adana Demirspor ile 24 Ağustos Perşembe günü kendi sahasında karşı karşıya gelecek.
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