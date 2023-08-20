Adana Demirspor'un rakibi Genk, 3 puana ulaşamadı!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Adana Demirspor'un play-off turundaki rakibi Genk, Belçika Ligi'nin 4. haftasında kendi sahasında konuk ettiği Charleroi ile 0-0 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.08.2023 - 19:31
Adana Demirspor'un rakibi Genk, 3 puana ulaşamadı!
Abone Ol google-news

Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Genk, sahasında Charleroi ile karşılaştı.

Cegeka Arena'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Genk bu sonuçla puanını 7 yaptı. Charleroi ise puanını 3'e çıkardı.

ADANA DEMİRSPOR'U KONUK EDECEK

Ligin bir sonraki haftasında Genk, Club Brugge ile oynayacak. Charleroi ise Anderlecht ile karşılaşacak.

Belçika ekibi, Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Adana Demirspor ile 24 Ağustos Perşembe günü kendi sahasında karşı karşıya gelecek.


Genk Charleroi Belçika adana demirspor

İlgili Haberler

İlk maçtaki fark turu getirdi! Adana Demirspor kaybetse de turladı

İlk maçtaki fark turu getirdi! Adana Demirspor kaybetse de turladı
Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u uzatmada yıktı

Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u uzatmada yıktı
Adana Demirspor Hırvatların fişini çekti: Adana Demirspor 5-1 Osijek

Adana Demirspor Hırvatların fişini çekti: Adana Demirspor 5-1 Osijek

En Çok Okunan Haberler