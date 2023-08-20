Adana Demirspor'un rakibi Genk, 3 puana ulaşamadı!

Yayınlanma: 20.08.2023 - 19:31

Güncelleme: 20.08.2023 - 19:31

Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi Genk, sahasında Charleroi ile karşılaştı.

Cegeka Arena'da oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi. Genk bu sonuçla puanını 7 yaptı. Charleroi ise puanını 3'e çıkardı.

ADANA DEMİRSPOR'U KONUK EDECEK

Ligin bir sonraki haftasında Genk, Club Brugge ile oynayacak. Charleroi ise Anderlecht ile karşılaşacak.

Belçika ekibi, Konferans Ligi play-off turunda temsilcimiz Adana Demirspor ile 24 Ağustos Perşembe günü kendi sahasında karşı karşıya gelecek.