Adana Demirspor Hırvatların fişini çekti: Adana Demirspor 5-1 Osijek

Yayınlanma: 10.08.2023 - 23:07

Güncelleme: 10.08.2023 - 23:10

UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Adana Demirspor, sahasında Hırvatistan temsilcisi Osijek'i konuk etti.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 5-1 kazanarak play-off turuna yükselmek için büyük avantaj elde etti.

Karşılaşmada Adana Demirspor'a galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Svensson, 16. dakikada Yusuf Sarı, 52 ile 67. dakikada penaltıdan Cheriff N'Diaye ve 88. dakikada Yusuf Erdoğan kaydetti. Osijek'in tek golü ise 73. dakikada Grzan'dan geldi.

RÖVANŞ 17 AĞUSTOS'TA

Adana Demirspor maçın rövanşını 17 Ağustos tarihinde Hırvatistan'da oynayacak.

Temsilcimiz turu geçtiği takdirde UEFA Avrupa Ligi elemelerinden gelen Olympiakos - Genk eşleşmesinin kaybedeniyle play-off turunda eşleşecek.