Adana Demirspor, Çaykur Rizespor'u uzatmada yıktı
Adana Demirspor, Süper Lig'in ilk haftasında kendi sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
Süper Lig'in ilk hafta maçında Adana Demirspor, sahasında ligin yeni takımı Çaykur Rizespor ile karşılaştı.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Adana ekibine galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Younes Belhanda ve 90+1. dakikada Yusuf Erdoğan attı. Rizespor'un golü 87. dakikada Mary'den geldi.
İLHAN PALUT MAĞLUBİYET İLE BAŞLADI
Adana Demirspor, UEFA Konferans Ligi'ndeki 5-1'lik Osijek galibiyetinin ardından yükselişini sürdürdü.
Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, ilk resmi maçında mağlup oldu.
Ligin bir sonraki haftasında Adana Demirspor, MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek. Rizespor ise Alanya'yı ağırlayacak.
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