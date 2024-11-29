Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu!
Serkan Damla ile yollarını ayıran Adana Demirspor, Mustafa Dalcı ile anlaştıklarını açıkladı.
Serkan Damla ile yollarını ayıran Adana Demirspor, Mustafa Dalcı ile anlaştıklarını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır" denildi.
Son olarak 1. Lig ekibi Manisa FK'yi çalıştıran Dalcı, Nisan 2024'te Ege ekibinden ayrılmıştı.
SADECE 2 PUAN TOPLAYABİLDİ
Adana Demirspor, 13'üncü hafta sonunda Kasımpaşa ve Kayserispor beraberlikleriyle aldığı 2 puanla 18'inci sırada yer alıyor.
Son maçta deplasmanda Trabzonspor'a 5-0 mağlup olan Akdeniz ekibi, ligin en az gol atıp, kalesinde en fazla gol gören takımı konumunda.
Etiketler: #Mustafa Dalcı #adana demirspor #serkan damla
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