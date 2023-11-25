Adanaspor, Bodrum FK'nın serisini bitirdi

Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Adanaspor, deplasmanda Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.11.2023 - 15:49
Adanaspor, Bodrum FK'nın serisini bitirdi
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Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında Bodrum FK, Adanaspor'u konuk etti.

Bodrum İlçe Stadı'nda oynanan mücadeleyi Adanaspor 1-0 kazandı.

Adana ekibine galibiyeti getiren golü 74. dakikada Dimitri Oberlin kaydetti.

Evinde 4 maçlık galibiyet serisi sona eren Bodrum FK, 21 puanda kaldı. Deplasmanda 5 maç sonra kazanan Adanaspor ise puanını 15'e yükseltti.

Gelecek hafta Bodrum FK, Şanlıurfaspor'a konuk olacak. Adanaspor ise Çorum FK'yı ağırlayacak.


Adanaspor Bodrum Trendyol 1. Lig

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