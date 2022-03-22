Adanaspor ile Eyüpspor yenişemedi
Spor Toto 1. Lig 29. hafta mücadelesinde Eyüpspor, deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kalırken deplasman ekibi bir penaltı atışından yararlanamadı.
Spor Toto 1. Lig 29. hafta mücadelesinde Eyüpspor, deplasmanda Adanaspor ile karşılaştı.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Eyüpspor'a puanı getiren golü 71. dakikada Pa Dibba kaydederken, Adanaspor'un golü 61. dakikada Yohan Roche'den geldi.
PENALTI KAÇTI!
Eyüpspor'da Umut Bulut, 28. dakikada kazanılan penaltı atışından yararlanamadı.
Konuk ekip, bu sonuçla puanını 46'ya çıkartırken, Adanaspor puanını 38 yaptı.
Ligin 30. haftasında Adanaspor, Altınordu deplasmanına gidecek.
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