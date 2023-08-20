Adanaspor, Lukaku'nun kardeşini transfer etti

Yayınlanma: 20.08.2023 - 14:38

Güncelleme: 20.08.2023 - 14:47

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, sol bek Jordan Lukaku'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adanaspor, son olarak İspanya ekibi SD Ponferradina forması giyen 29 yaşındaki Lukaku ile anlaşmaya vardı.

Turuncu-beyazlı ekip, Belçikalı futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.