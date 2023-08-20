Adanaspor, Lukaku'nun kardeşini transfer etti
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, Belçikalı yıldız Romelu Lukaku'nun kardeşi sol bek Jordan Lukaku'yu transfer etti.
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, sol bek Jordan Lukaku'yu transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Adanaspor, son olarak İspanya ekibi SD Ponferradina forması giyen 29 yaşındaki Lukaku ile anlaşmaya vardı.
Turuncu-beyazlı ekip, Belçikalı futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.
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