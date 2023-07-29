Adanaspor'da Özhan Pulat dönemi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktörlüğe Özhan Pulat'ı getirdiğini açıkladı.
Adanaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.
Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Bayram Akgül, Teknik Direktörlük konusunda Özhan Pulat ile yaptığı görüşme sonucu 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Özhan Pulat’ın yardımcılıklarını Fatih Kavlak, Taner Tarımer, Nuri ihsan Erdoğan ve Yakup Zühtü Birinci üslendi" denildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emekli zammında yeni gelişme!
- Üşümezsoy'dan Adana uyarısı: '7'lik bir deprem...'
- İYİ Partili isimden Cumhur İttifakı'na 'yeşil ışık'
- Yurttaşa parmak salladı!
- Epic Games'ten Türk oyun geliştiricilerine skandal karar
- Tevfik Göksu'ya kötü haber!
- Yurttaşla yaşadığı gerilim gündem olmuştu
- İşte Erdoğan'ı bir gün korumanın bedeli!
- Şarkıcı Ajdar'ın istediği sahne ücreti dudak uçuklattı
- Arda Güler'in ilk El Clasico heyecanı!