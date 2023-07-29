Adanaspor'da Özhan Pulat dönemi

Yayınlanma: 29.07.2023 - 11:35

Güncelleme: 29.07.2023 - 11:35

Adanaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Bayram Akgül, Teknik Direktörlük konusunda Özhan Pulat ile yaptığı görüşme sonucu 1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Özhan Pulat’ın yardımcılıklarını Fatih Kavlak, Taner Tarımer, Nuri ihsan Erdoğan ve Yakup Zühtü Birinci üslendi" denildi.