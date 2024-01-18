Adanaspor'da ayrılık: 6-0'lık Fenerbahçe yenilgisinin ardından sözleşmesi feshedildi

Yayınlanma: 18.01.2024 - 16:17

Güncelleme: 18.01.2024 - 16:25

Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kaplan ile karşılıklı anlaşma sonucunda yolların ayrıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Mustafa Kaplan ve ekibine bugüne kadar vermiş oldukları emek için teşekkür eder, bundan sonraki hayatlarında başarılar dileriz" ifadesi kullanıldı.

TARAFTARLARA VEDA ETTİ

Mustafa Kaplan ayrılığının ardından sosyal medya hesabından şu sözlerle taraftarlara veda etti:

"Değerli Adanaspor camiası, bugün itibarıyla Adanaspor ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. 8 hafta boyunca takımın başında olduğum süreçte hep mücadele eden ve kazanmak için sahaya çıkan bir takım yaratmaya çalıştık. Hedefimiz her zaman puan ve puanlar toplamak Adanaspor'u iyi yerlere getirmekti. Ancak bazen bazı şeyler istediğiniz gibi olmuyor maalesef, Bize destek olan herkese teşekkür ediyor ve hakkımı helal ediyorum. Bundan sonra ki maçlarda Adanaspor camiasına ve taraftarına başarılar diliyorum."

FENERBAHÇE SONRASI İKİNCİ AYRILIK

Mustafa Kaplan'ın ayrılığı ile birlikte Fenerbahçe'nin ligde oynadığı Konyaspor'un ardından kupada oynadığı Adanaspor da Fenerbahçe maçından sonra teknik direktörüyle yollarını ayırmış oldu. Konyaspor, 7-1'lik Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası Hakan Keleş ile sözleşmesini feshetti.