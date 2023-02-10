TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Yeni Malatyaspor ligden çekildi, Adanaspor'un da resmi başvurusu bekleniyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Yeni Malatyaspor'un Spor Toto 1. Lig'den çekildiğini; Adanaspor'un ise başvurusunu beklediklerini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 16:53
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi: Yeni Malatyaspor ligden çekildi, Adanaspor'un da resmi başvurusu bekleniyor
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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden Yeni Malatyaspor'un ligden çekildiğini, çekilmek isteyen Adanaspor'un ise resmi başvurusunu beklediklerini açıkladı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Spor Toto 1. Lig'deki maçların ise 3-4 Mart'ta devam etmesini planladıklarını açıkladı.

 


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