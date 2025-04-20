Adanaspor'dan deplasmanda farklı galibiyet!

Adanaspor, TFF 1. Lig'in 35. haftasında deplasmanda karşılaştığı Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Adanaspor'dan deplasmanda farklı galibiyet!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 20.04.2025 - 15:39

TFF 1. Lig'in 35. haftasında Yeni Malatyaspor ile Adanaspor karşı karşıya geldi.

Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan mücadelede Adanaspor, ev sahibi Yeni Malatyaspor'u 4-1 mağlup etti.

Adanaspor'un golleri 8. dakikada Orkan Çınar, 44. dakikada Endri Çekici (penaltı), 45+0. dakikada Feyzi Yıldırım ve 87. dakikada Burhan Tuzun'dan geldi.

YENİ MALATYASPOR 10 KİŞİ KALDI

Ev sahibi ekipte Yiğit Ulaş, 41. dakikada doğrudan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Adanaspor, geçen hafta küme düşmesi kesinleşmesine rağmen farklı bir galibiyet elde etti.

Yeni Malatyaspor ise -21 puanla ligin son sırasında yer almaya devam ediyor.


Etiketler: #Adanaspor #yeni malatyaspor #TFF 1. Lig

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