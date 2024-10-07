Fransa'da gündem yine Tanguy Ndombele: Performansıyla göz dolduruyor

Yayınlanma: 07.10.2024 - 15:47

Güncelleme: 07.10.2024 - 15:47

Geçen sezonu Galatasaray'da kiralık olarak geçiren Tanguy Ndombele, takımı Nice'in Paris Saint-Germain ile berabere kaldığı maçta sergilediği parlak performansla maçın adamı seçildi.

Geçen sezon Galatasaray formasıyla 26 maçta 664 dakika süre alan Ndombele, zorlu ve formsuz geçen bir sürecin ardından OGC Nice kulübüne transfer oldu. Bu sezon 8 lig maçında ilk 11'de oynayan Ndombele, 1 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.

Pazar akşamı Fabian Ruiz, Warren Zaire-Emery ve Joao Neves gibi çok güçlü üç oyuncuya karşı orta sahada üstünlük kuran Ndombele, ikili mücadelelerdeki başarısı, orta alandaki kontrolü, pasları ve savunma katkısıyla maça damgasını vurdu.

"KANITLAMAM GEREKEN ŞEYLER VAR"

Franck Haise'nin takımının en önemli parçası haline gelen Ndombele, "Kariyerimde oynamam gereken bir noktadayım. Kanıtlamam gereken şeyler var ve iyi oynamanın ötesinde, bazı hisleri yeniden yaşamak istiyorum" dedi.

"DAHA DA İYİ OLACAK"

Nice Teknik Direktör Franck Haise, "Hazırlıklarını onu çok fazla zorlamayacak şekilde yönettik. Geçen her hafta, Tanguy'u daha iyi oyuncu haline getirecek" dedi.

"TANGUY HERKESTEN İYİ"

Ndombele'nin Kanadalı takım arkadaşı Moise Bombito, "Antrenmanlarda beni en çok etkileyen oyuncu kim mi? Pek çok oyuncu var ama özellikle Tanguy Ndombele! Olağanüstü bir tekniğe sahip. Onu izlemek keyif ve takım arkadaşı olmak da zevk" açıklamasını yaptı.

"KAYBETMEK İSTEMEYİZ"

Nice Kulüp Başkanı Jean-Pierre Riviere, "Çok yetenekli bir oyuncu ve Ndombele'yi kaybetmek istemeyiz. Bazen oyuncuların karmaşık sezonları olabilir. Ndombele'nin güven ortamına ihtiyacı vardı. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Ancak, bizim sağladığımız atmosferin ötesinde her şeyin yolunda gitmesini sağlayan kişi Tanguy Ndombele'dir" dedi.

FRANSA MİLLİ TAKIMININ GÜNDEMİNDE

Fransız basını, Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın Tanguy Ndombele'yi yakından takip ettiği ve bu formunu sürdürmesi halinde milli takıma çağrılabileceğini öne sürdü.