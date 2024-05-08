Aday olacağı iddia ediliyordu: Aziz Yıldırım'dan seçim açıklaması!

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, haziran ayında yapılacak olağan seçimli genel kurul hakkında bir açıklama yayımladı. Yıldırım, "Herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.05.2024 - 13:20
Aday olacağı iddia ediliyordu: Aziz Yıldırım'dan seçim açıklaması!
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Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım, haziran ayında yapılacak seçimli olağan genel kurul ile ilgili bir planlaması ve hazırlığı olmadığını dile getirdi.

Yazılı açıklamada, "Herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım" ifadeleri kullanıldı.

Aziz Yıldırım'ın açıklaması şu şekilde:

"Son günlerde, şahsımla ilgili yazılı ve görsel basında bir çok asılsız haberler ve yorumlar yer almakta, kamuoyu manipüle edilmektedir.

Daha önce de bir çok kez ifade ettiğim gibi, ben herhangi bir planlama ve çalışma içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım.

Şahsım tarafından yapılan bilgilendirmeler dışında, hakkımda yapılan manipülatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyundan rica ederim."


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