Konyaspor maçına devam edememişlerdi: Fenerbahçe'den 2 oyuncu için sakatlık açıklaması!

Fenerbahçe, dün akşam oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Osayi ve İrfan Can Kahveci'nin son durumu hakkında açıklama yaptı.

AA
Yayınlanma: 07.05.2024 - 19:04
Konyaspor maçına devam edememişlerdi: Fenerbahçe'den 2 oyuncu için sakatlık açıklaması!
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan maçta sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin sol ayak arka alt adalesinde yırtık, Osayi-Samuel'in de sol ayak bileğinde ödem ve kanama olduğunu duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada her iki oyuncunun da yaşadıkları sakatlık sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kaldıkları vurgulanırken, şu ifadeler kullanıldı:

"Yapılan tetkiklerde İrfan Can Kahveci’nin sol ayak arka alt adalesinde yırtık, Bright Osayi-Samuel’in ise sol ayak bileğinde ödem ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine hemen başlanılmıştır."


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