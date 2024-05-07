Konyaspor maçına devam edememişlerdi: Fenerbahçe'den 2 oyuncu için sakatlık açıklaması!
Fenerbahçe, dün akşam oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Osayi ve İrfan Can Kahveci'nin son durumu hakkında açıklama yaptı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile oynanan maçta sakatlanan İrfan Can Kahveci'nin sol ayak arka alt adalesinde yırtık, Osayi-Samuel'in de sol ayak bileğinde ödem ve kanama olduğunu duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada her iki oyuncunun da yaşadıkları sakatlık sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kaldıkları vurgulanırken, şu ifadeler kullanıldı:
"Yapılan tetkiklerde İrfan Can Kahveci’nin sol ayak arka alt adalesinde yırtık, Bright Osayi-Samuel’in ise sol ayak bileğinde ödem ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavisine hemen başlanılmıştır."
En Çok Okunan Haberler
-
- Genel Merkezde sürpriz isim
- Özel'den Bahçeli'ye ziyaret
- Özel 'aday'lık tartışmalarına yanıt verdi
- AKP ‘aktör’ arıyor
- Bahçeli'den kürsüde 'Osman Kavala' çıkışı
- Fenebahçe zirve yarışında ağır yaralı!
- Demirören'den açıklama geldi!
- ‘1 milyon maaş alıyor’ iddiası: Açıklama geldi
- Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçeli futbolcular için iddia
- Bir dönem dişi sinek bile giremezmiş