Yayınlanma: 10.03.2025 - 10:19

Güncelleme: 10.03.2025 - 10:19

NBA'de evinde Philadelphia 76ers evinde Utah Jazz ile karşılaştı. Maçı 76ers kazanırken milli basketbolcumuz Adem Bona kariyerinde ilk kez double-double yaptı. Peki, Adem Bona kimdir? Milli basketbolcu Adem Bona kaç yaşında, nereli, boyu kaç cm?

ADEM BONA KİMDİR?

Bona, 28 Mart 2003'te Ikechukwu Stanley Okoro olarak Nijerya'nın Lagos kentinde beş çocuğun en küçüğü olarak dünyaya geldi. Orta saha oyuncusu olarak futbol oynayarak büyüdü ancak boyu nedeniyle basketbola geçti. Sık sık sahalarda derme çatma çemberlerle, bazen de topsuz basketbol oynardı. Okoro, yaklaşık bir yıl oynadıktan sonra bir videosu Türk antrenör Türkay Çakıroğlu'nun dikkatini çekti ve Çakıroğlu da İstanbul Basket antrenörü Nevzat Özdemir ile temasa geçti.

PINAR KARŞIYAKA HİKAYESİ

Bona, 13 yaşındayken ailesinin geri kalanını geride bırakarak Türkiye'ye taşındı ve kariyerine İstanbul Basket'te başladı. Şubat 2019'da Pınar Karşıyaka'ya transfer oldu ve altyapı seviyesinde yarışmaya devam etti.

30 Ekim 2019'da Pınar Karşıyaka formasıyla ilk profesyonel maçına çıkan Bona, FIBA Europe Cup'ta Donar karşısında alınan 77-57'lik galibiyette bir dakika oynadı.

16 Kasım'da Basketbol Süper Ligi'nde (BSL) ilk maçına çıktı ve Galatasaray'a karşı alınan 84-55'lik galibiyette iki sayı attı.

18 Eylül 2020'de Bona, kariyerine Napa, Kaliforniya'daki Prolific Prep'te devam edeceği açıkladı. Bona, önde gelen seçme servislerine göre beş yıldızlı bir oyuncu ve 2022 sınıfının en iyi oyuncularından biridir.

1 Kasım 2021'de, Kentucky'den gelen teklif üzerine UCLA için kolej basketbolu oynamaya karar verdi.