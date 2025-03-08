Yayınlanma: 08.03.2025 - 19:38

Güncelleme: 08.03.2025 - 19:38

Gözaltına alınan Hale Nur Özen'in kim olduğu ve neden gözaltına alındığı merak ediliyor. Peki, Hale Nur Özen kimdir? Hale Nur Özen neden gözaltına alındı? İşte ayrıntılar...

HALE NUR ÖZEN KİMDİR?

Kendini "Astrolomi" biliminin kurucusu olarak tanıtan Hale Nur Özen, Vatan gazetesinde astroloji haberleri girmiştir. Ayrıca Özen'in çeşitli kitapları bulunuyor.

HALE NUR ÖZEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul’da Belgrad Ormanı’nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel’e "cadılık ve büyücülük" eğitimi verdiği iddia edilen Hale Nur Özen Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı "Sırf halk arasında endişe, korku veya panik oluşturmak saikiyle, ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı olmak ve nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.