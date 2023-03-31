Adem Ljajic'ten Beşiktaş itirafı! 'Bize iyi davranmadılar'

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 09:41

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 10:52

Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük'ün Sırp yıldızı Adem Ljajic, açıklamalarda bulundu.

"ANLAMSIZ BİR ŞEKİLDE KADRO DIŞI BIRAKILDIM"

TRT Spor'a konuşan Ljajic, "Zor bir dönem geçiriyordum. Bir sene önce Beşiktaş'ta anlamsız bir şekilde kadro dışı bırakıldım. Karagümrük'e transferimde yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Şenol Güneş ile iyi bir ilişkisinin olduğunu vurgulayan Sırp orta saha, "Şenol Hocayla iyi bir ilişkimiz vardı. Bana özgürlüğü verdi ve ben de kendimi daha rahat kanıtlayabildim. Abdullah Hoca ile de iyi bir performansım oldu. O da iyiydi ama Şenol Güneş ile ilişkim daha farklıydı. Şenol Hoca ile daha rahattım. Sadece bireysel anlamda değil, takımda da düşüş yaşadı. Ama şampiyon olduğumuz sezonda verdiğim katkılardan dolayı kendimden memnunum" açıklamasını yaptı.

Adem Ljajic

"BİZE İYİ DAVRANILMADI"

Beşiktaş'ta kadro dışı kaldığı dönemden söz eden Ljajic, "Bir mesaj geldi takım menajerimizden. Kadroda olmayacağımı söylediler. Ben de şok oldum. Beşiktaş'ı ve taraftarı seviyordum. Kimseyle bir problemim yoktu. Anlam veremedim. Kadro dışı kaldığımız dönemde çok iyi davranılmadı bize. Bunun nedeniyle ilgili net bir cevap alamadım" ifadelerini kullandı.