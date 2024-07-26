Manchester United'in yıldızından Galatasaray'ın yeni transferi Jelert'e mesaj!

Danimarka Milli Takım hesabı, Elias Jelert'in Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı. Manchester United'ın golcüsü Rasmus Hojlund, bu gönderiye yorum yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.07.2024 - 12:01
Manchester United'in yıldızından Galatasaray'ın yeni transferi Jelert'e mesaj!
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Manchester United'ın golcü futbolcusu Rasmus Hojlund, Elias Jelert'in Galatasaray'a transferine kayıtsız kalmadı.

Danimarka Milli Takımı hesabı, Elias Jelert'in Kopenhag'dan Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı. Hojlund, bu gönderinin altına, "İyi transfer. Tebrikler." ifadelerini yazdı.

Hojlund paylaşımında ayrıca kalp emojisi de kullandı. Danimarkalı golcünün bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

TRANSFER ŞARTLARI

Galatasaray, Kopenhag'dan 21 yaşındaki Elias Jelert ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurmuştu. Sarı-kırmızılılar, 21 yaşındaki sağ bek için 9 milyon euro bonservis bedel ödeyecek. 9 milyon euro'luk bonservis bedeli 3 sezona yayılmış 6 taksit halinde ödenecek.


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