Manchester United'dan ayrılmıştı: Raphael Varane'dan Como 1907 kararı!
Manchester United'dan ayrılan Raphael Varane, İtalya Serie A'nın yeni takımı Como 1907 ile 2 yıllık anlaşma sağladığı iddia edildi.
Manchester United'dan ayrılan Fransız stoper Raphael Varane, Como 1907 ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.
Fabrizio Romano'nun haberine göre; 31 yaşındaki stoper, Serie A'nın yeni takımı Como 1907 ile 2 yıllık anlaşmaya vardı.
Fransa Milli Takımı ile Dünya Kupası kazanan, Real Madrid ile 4 Şampiyonlar Ligi zaferi bulunan Varane, geçen sezon Manchester United forması ile 32 resmi maçta forma giymişti.
Teknik direktörlüğünü Cesc Fabregas'ın yaptığı Como 1907 kadrosunda Andrea Belotti, Patrick Cutrone, Simone Verdi, Daniele Baselli, Alberto Moreno, Pepe Reina gibi isimleri bulunduruyor.
Spor Haberleri
- Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu belli oldu
- Mustafa Pektemek, Sakarya'ya dönüyor!
- Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Al-Nassr'dan Talisca kararı
- Galatasaray'dan yeni sağ bek kararı!
- Avrupa'da kura heyecanı!
- Fenerbahçe'den Sebastian Szymanski'ye özel görev!
- Juventus'ta hedef genç Türk yıldız!
- Bodrum FK yeni transferini resmen açıkladı!
- Raphael Varane'dan Como 1907 kararı!
- Fenerbahçe Nesyri’ye kavuşuyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Deutsche Bank, Türkiye için tarih verdi
- Emekli maaşında büyük tehlike...
- Erdoğan yanıt verdi: Emeklilik sistemi değişiyor mu?
- ABD Başkanı Joe Biden yarıştan çekildi!
- '3. Dünya Savaşı'na giriyoruz'
- MHP'nin hedefindeki 154 kişi
- İşte son anket sonuçları...
- Türkeş kardeşlerin arasına 'Kavala' girdi
- 7,4 depremlere eşlik edebilecek yanardağ tehlikesi!
- Emniyet müdüründen işten çıkarılan işçilere ziyaret