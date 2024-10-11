Karşılaşmayı tribünden takip etmişti: Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray açıklaması!
Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'ın eski golcüsü Bafetimbi Gomis, kadın futbol takımının Lyon ile deplasmanda oynadığı maçı stadyumdan takip etti.
Gomis, burada Galatasaray Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.
Bafetimbi Gomis, Şampiyonlar Ligi'ndeki Lyon - Galatasaray Petrol Ofisi karşılaşması için, "Mücadele için çok mutlu oldum. Avrupa'nın en fazla tecrübeye sahip Şampiyonlar Ligi'nde oynamış takımı Lyon ile mücadele eden Galatasaray gördüm. Futbolcuyken ben de onlardan biriydim çok fazla maçta oynadım. Onların da ne kadar kadar fazla geliştiğini görebiliyorum. Buraya gelerek yürekleriyle mücadele ettiler. Galatasaray büyük bir kulüp ayrıca bir ruha sahiptir ki oyuncular da her zaman buna göre oynamalılar. Ben aslanlarımızla gurur duyuyorum. Türkiye ve Galatasaray'ı çok iyi temsil ediyorlar" dedi.
"TAKIMI TAKİP EDİYORUM"
Futbol takımını takip edip etmediği sorulan Gomis, "Galatasaray'ı takip ediyorum. Başkan ile iletişim halindeyim. Ayrıca Okan Buruk ve bazı oyuncular ile de konuşuyorum. İkinci şampiyonluğu aldığı için çok mutluyum ayrıca bu sezon lige de çok iyi başlangıç yaptılar. Derbiyi de kazandılar. Umarım böyle devam ederler. Galatasaray'ın benim kalbimde özel bir yeri olduğunu bilmeliler. Bu aileye giriş yaptığınızda asla yalnız kalmayacağınızı da bilmelisiniz" sözlerini kullandı.
GALATASARAY'IN HÜCUM HATTI
Galatasaray'ın Victor Osimhen, Mauro Icardi ve Michy Batshuayi gibi isimlerden oluşan hücum hattıyla ilgili konuşan Bafetimbi Gomis, "Bu durum Okan Buruk için büyük bir problem çünkü çok zor bir karar ve tüm oyuncular oynamak ister ama hepsinin özellikle Avrupa'da başarılı olması gerekiyor. Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde kupayı kazanacağına inanmaları gerekiyor. 3 büyük forvet ile umarım Galatasaray pek çok skor katkısı elde eder. Galatasaray'da daima büyük forvetler olmuştur. Okan Buruk bu isimleri yönetebilir, takımdaki mutluluk da oluşur ve o zaman bu renkleri savunmaktan herkes mutlu olur. Galatasaray'dan ayrıldığınızda oranın kıymetini daha iyi anlıyorsunuz. Burada oynuyor olmaktan mutlu ve gururlu olmalısınız. Çok maç oynamanız veya gol atmanız önemli değil, arma için oynamaktan gurur duymalısınız" dedi.
Gomis, son olarak Galatasaray taraftarı için Türkçe olarak, "Taraftarlarımızı çok özledim. Sizi seviyorum." açıklamasında bulundu.
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