Adı Avrupa devleriyle anılıyordu: Gyökeres için transfer açıklaması!

Portekiz Süper Ligi ekiplerinden Sporting forması giyen Viktor Gyökeres için transfer açıklaması geldi. İsveçli futbolcunun menajeri Hasan Çetinkaya, Gyökeres'in geleceğiyle ilgili konuştu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.04.2024 - 15:35
Adı Avrupa devleriyle anılıyordu: Gyökeres için transfer açıklaması!
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Sporting forması altındaki performansıyla adından söz ettiren Viktor Gyökeres için transfer açıklaması geldi.

İsveçli futbolcunun menajeri Hasan Çetinkaya, "Viktor çok mutlu. Kulübü, şehri, iklimi çok seviyor. Kalan maçlara ve Sporting ile şampiyon olmaya odaklanmış durumda" ifadelerini kullandı.

"BANA 'ONU SAT' DİYORLAR"

Golcü futbolcu için açıklamalarına devam eden Çetinkaya, "İnsanlar sokakta yanıma gelip onun hakkında konuşuyor. Sporting taraftarları, "Lütfen gitmesine izin verme, bir yıl daha bizimle kalsın" diyor ama Benfica taraftarları da benimle konuşuyor. Onlar da, "Gyökeres'i sat" diyorlar" diye konuştu.

Gyökeres'in geleceğiyle ilgili Sporting başkanıyla görüşmelere devam edeceğini söyleyen menajer Hasan Çetinkaya, "Şu anda önemli olan şampiyonluğa odaklanmak ve Sporting'i şampiyon yapmak" sözlerini sarf etti.

BU SEZON PERFORMANSI

Chelsea ve Arsenal gibi Premier Lig ekipleriyle adı geçen 25 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon Sporting forması altında 42 maçta sahaya çıktı ve 36 gol, 15 asistlik performans ortaya koydu.

BEKLENTİ 100 MİLYON EURO

Sporting, güncel piyasa değeri 55 milyon euro olarak gösterilen Gyökeres'i 100 milyon Euro'nun altında bir rakama bırakmak istemiyor.


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