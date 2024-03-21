Viktor Gyökeres için istenen rakam belli oldu

Bu sezon attığı gol ve asistlerle tüm Avrupa'nın dikkatini çeken Viktor Gyökeres için Sporting'in istediği rakam belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.03.2024 - 07:35
Viktor Gyökeres için istenen rakam belli oldu
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Viktor Gyökeres bu sezon Sporting formasıyla yaptığı skor katkısıyla herkesi kendine hayran bıraktı. 25 yaşındaki futbolcuyu takımda tutmak isteyen Sporting, tekliflerin ciddileşmesi durumunda ise futbolcunun bonservisini belirledi.

SPORTING'İN İLK HEDEFİ TAKIMDA TUTMAK

A Bola'nın haberine göre Sporting'in ilk hedefi İsveçli golcünün maaşına zam yaparak yeni bir sözleşme imzalamak ve Viktor Gyökeres'i kadroda tutmak. Ancak futbolcunun takımdan ayrılmak istemesi ve teklif gelmesi durumunda ise Sporting rakamı belirledi.

100 MİLYON EURO İSTİYOR

Sporting'in Gyökeres için kapısını çakan kulüplerden 100 milyon Euro isteyeceği iddia edildi. Portekiz ekibinin bu rakamın altındaki tüm tekliflere cevabının "Hayır" olacağı belirtiliyor. Gyökeres bu sezon Sporting formasıyla 39 maça çıktı. İsveçli yıldız bu karşılaşmalarda 36 gol ve 14 asistlik skor katkısı verdi.


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