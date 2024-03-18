Viktor Gyökeres, Sporting'e damga vurdu: 39 maçta 50 gole katkı!

Portekiz Ligi ekibi Sporting Lizbon'un İsveçli futbolcusu Viktor Gyökeres, başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Gyökeres, 39 kez sırtına geçirdiği Sporting forması ile 50 gole katkı sağladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.03.2024 - 16:00
Viktor Gyökeres, Sporting'e damga vurdu: 39 maçta 50 gole katkı!
Abone Ol google-news

Sporting'in sezon başında kadrosuna kattığı Viktor Gyökeres, Portekiz temsilcisindeki rakamlarıyla dikkat çekiyor.

İsveçli oyuncu, şu ana kadar Sporting'de 39 maçta süre buldu. Gyökeres, bu karşılaşmalarda 36 gol ve 14 asistle 50 gole etki etti.

21 MİLYON EURO'YA MAL OLMUŞTU

Sporting, 25 yaşındaki futbolcuyu sezon başında Coventry City'den 21 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı.

Viktor Gyökeres'in Sporting ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.


Viktor Gyökeres haberleri sporting haberleri sporting lizbon haberleri portekiz ligi haberleri

İlgili Haberler

Spor hukukçusu açıkladı: Trabzonspor - Fenerbahçe maçında kimler ne ceza alabilir?

Spor hukukçusu açıkladı: Trabzonspor - Fenerbahçe maçında kimler ne ceza alabilir?
Kasımpaşa'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a destek açıklaması!

Kasımpaşa'dan Fenerbahçe ve Trabzonspor'a destek açıklaması!
CHP'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Baş sorumlu TFF'dir'

CHP'den Trabzonspor - Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Baş sorumlu TFF'dir'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Mert Hakan Yandaş'dan Trabzonspor kararı!

Mert Hakan Yandaş'dan Trabzonspor kararı!
Karla kaplı yollar minik Nisanur için açıldı…

Karla kaplı yollar minik Nisanur için açıldı…
Survivor All Star'da Ogeday şoku! Acun Ilıcalı 'Hiç beklemiyordum' diyerek açıkladı: 'Ciddi bir tehlike söz konusu...'

Survivor All Star'da Ogeday şoku! Acun Ilıcalı 'Hiç beklemiyordum' diyerek açıkladı: 'Ciddi bir tehlike söz konusu...'
Sokak hayvanları için ölüm tehlikesi: Balon balıklarının karadaki tehlikesi!

Sokak hayvanları için ölüm tehlikesi: Balon balıklarının karadaki tehlikesi!
Ford 2024 Mart ayı fiyat listesi: Dizel otomatik Focus kasa tipleriyle dikkat çekti

Ford 2024 Mart ayı fiyat listesi: Dizel otomatik Focus kasa tipleriyle dikkat çekti
Derya Uluğ’dan Kızılcık Şerbeti yorumu

Derya Uluğ’dan Kızılcık Şerbeti yorumu
Kate Middleton kimdir? Galler Prensesi Kate Middleton kaç yaşında?

Kate Middleton kimdir? Galler Prensesi Kate Middleton kaç yaşında?
Survivor All Star’da Aleyna’nın sinir krizi: Fragman görenleri şaşırttı!

Survivor All Star’da Aleyna’nın sinir krizi: Fragman görenleri şaşırttı!