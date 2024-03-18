Viktor Gyökeres, Sporting'e damga vurdu: 39 maçta 50 gole katkı!

Yayınlanma: 18.03.2024 - 16:00

Güncelleme: 18.03.2024 - 16:00

Sporting'in sezon başında kadrosuna kattığı Viktor Gyökeres, Portekiz temsilcisindeki rakamlarıyla dikkat çekiyor.

İsveçli oyuncu, şu ana kadar Sporting'de 39 maçta süre buldu. Gyökeres, bu karşılaşmalarda 36 gol ve 14 asistle 50 gole etki etti.

21 MİLYON EURO'YA MAL OLMUŞTU

Sporting, 25 yaşındaki futbolcuyu sezon başında Coventry City'den 21 milyon Euro bedelle kadrosuna katmıştı.

Viktor Gyökeres'in Sporting ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.