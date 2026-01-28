Kadroya dahil edilmemişti: Domenico Tedesco'dan Jhon Duran sorusuna yanıt!

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda FCSB ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ve Brezilyalı orta saha Fred, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Domenico Tedesco'nun açıklamaları şu şekilde:

Domenico Tedesco: "Bize karşı her rakip, kim olursa olsun, yüksek motivasyon ile oynuyorlar. Hala 24'te bitirme ihtimalleri var, motivasyonu yüksek bir takım bekliyoruz yarın. Savaşçı bir takım, sonuna kadar pes etmiyorlar. İyi bir stadyumları var, kalabalık bir stadyumda oynayacağız. İyi bir maç oynamak ve yolumuza devam etmek istiyoruz."

- Jhon Duran'ın da sakatlığı oldu. Kadroyu nasıl planlıyor?

Domenico Tedesco: "Jhon Duran, bugün antrenmanı tamamladı fakat daha sonra ağrı şikayeti oldu. Kontrolleri beklememiz gerekiyor. Umarım ciddi bir durumu yoktur. Nasıl bir takımla çıkacağımız konusunu bu akşam konuşacağız."

LEVENT MERCAN VE ARCHIE BROWN AÇIKLAMASI

Domenico Tedesco: "Bu oyuncuların (Levent Mercan ve Archie Brown) bireysel antrenmanlara dönmesi bizler için iyi bir haber ama biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. Ondan sonra takıma dönebilecekler. 6 hafta boyunca iki sol bekin de sakat olması kolay değil. Mert Müldür, Nelson ve Yiğit Efe ile telafi ettik."

Domenico Tedesco: "Jayden'ı sol bek olarak görebiliriz. Hayatta her şeyin bir bedeli vardır. Milan ve Jayden ile ortada iyi bir ikili yakaladık ve yarın Milan zaten yok. Dolayısıyla değişiklik yapmak kolay değil. Merkezi, özellikle stoper ikilisini değiştirmek kolay değildir. Büyük takımlarda genelde stoperler fittir. Bu konuda çok fazla değişiklik yapmak kolay değildir. Merkezde iyi bir çift yakaladık. Jayden bana kendisi gelip ihtiyaç durumunda sol bekte oynayabileceğini söylemişti. Bu benim için pozitif bir durum. Merkezdeki oyuncular çok önemli. Bir tanesi zaten cezalı. Jayden, sol bekte mümkün ama başka pozisyonlarda başka sorunlar çıkabilir bu kez."

- Burada kulübün sahibi, hocanın teknik kararlarına karışıyor. Kendisi daha önce böyle bir deneyim yaşadı mı?

Domenico Tedesco: "Teknik kararlara kulübün sahibinin veya başkanın karışmasını tecrübe etmedim. Bu yüzden maşallah."

Fred'in açıklamaları şu şekilde:

Fred: "Guendouzi oynamayacak maalesef. Gelir gelmez çok iyi başlangıç yaptı. Son maçta İsmail ağrı hissetti. Kimin oynayacağına hocamız karar verecek. Kim oynarsa oynasın iyi oynayacak. Buraya kazanmak için geldik. İyi bir kadromuz var. Kimin oynayacağını bilmiyorum ama yarını bekleyeceğiz ve iyi bir maç çıkartmak için elimizden geleni yapacağız."

FRED'DEN LUCESCU AÇIKLAMASI

Fred: "Lucescu, Avrupa'da bana güvenen ilk antrenördü. Kendisine minnettarım. Çok iyi bir teknik direktör. Ona en iyi dileklerimi iletiyorum. Hem harika bir insan hem de çok iyi bir teknik direktör."