Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kadroya dahil edilmemişti: Domenico Tedesco'dan Jhon Duran sorusuna yanıt!

Kadroya dahil edilmemişti: Domenico Tedesco'dan Jhon Duran sorusuna yanıt!

28.01.2026 19:09:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Kadroya dahil edilmemişti: Domenico Tedesco'dan Jhon Duran sorusuna yanıt!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco ve Brezilyalı futbolcu Fred, perşembe günü oynanacak FCSB maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında deplasmanda FCSB ile karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ve Brezilyalı orta saha Fred, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

Domenico Tedesco'nun açıklamaları şu şekilde:

Domenico Tedesco: "Bize karşı her rakip, kim olursa olsun, yüksek motivasyon ile oynuyorlar. Hala 24'te bitirme ihtimalleri var, motivasyonu yüksek bir takım bekliyoruz yarın. Savaşçı bir takım, sonuna kadar pes etmiyorlar. İyi bir stadyumları var, kalabalık bir stadyumda oynayacağız. İyi bir maç oynamak ve yolumuza devam etmek istiyoruz."

- Jhon Duran'ın da sakatlığı oldu. Kadroyu nasıl planlıyor?

Domenico Tedesco: "Jhon Duran, bugün antrenmanı tamamladı fakat daha sonra ağrı şikayeti oldu. Kontrolleri beklememiz gerekiyor. Umarım ciddi bir durumu yoktur. Nasıl bir takımla çıkacağımız konusunu bu akşam konuşacağız."

LEVENT MERCAN VE ARCHIE BROWN AÇIKLAMASI

Domenico Tedesco: "Bu oyuncuların (Levent Mercan ve Archie Brown) bireysel antrenmanlara dönmesi bizler için iyi bir haber ama biraz daha sabırlı olmamız gerekiyor. Ondan sonra takıma dönebilecekler. 6 hafta boyunca iki sol bekin de sakat olması kolay değil. Mert Müldür, Nelson ve Yiğit Efe ile telafi ettik."

Domenico Tedesco: "Jayden'ı sol bek olarak görebiliriz. Hayatta her şeyin bir bedeli vardır. Milan ve Jayden ile ortada iyi bir ikili yakaladık ve yarın Milan zaten yok. Dolayısıyla değişiklik yapmak kolay değil. Merkezi, özellikle stoper ikilisini değiştirmek kolay değildir. Büyük takımlarda genelde stoperler fittir. Bu konuda çok fazla değişiklik yapmak kolay değildir. Merkezde iyi bir çift yakaladık. Jayden bana kendisi gelip ihtiyaç durumunda sol bekte oynayabileceğini söylemişti. Bu benim için pozitif bir durum. Merkezdeki oyuncular çok önemli. Bir tanesi zaten cezalı. Jayden, sol bekte mümkün ama başka pozisyonlarda başka sorunlar çıkabilir bu kez."

- Burada kulübün sahibi, hocanın teknik kararlarına karışıyor. Kendisi daha önce böyle bir deneyim yaşadı mı?

Domenico Tedesco: "Teknik kararlara kulübün sahibinin veya başkanın karışmasını tecrübe etmedim. Bu yüzden maşallah."

Image

Fred'in açıklamaları şu şekilde:

Fred: "Guendouzi oynamayacak maalesef. Gelir gelmez çok iyi başlangıç yaptı. Son maçta İsmail ağrı hissetti. Kimin oynayacağına hocamız karar verecek. Kim oynarsa oynasın iyi oynayacak. Buraya kazanmak için geldik. İyi bir kadromuz var. Kimin oynayacağını bilmiyorum ama yarını bekleyeceğiz ve iyi bir maç çıkartmak için elimizden geleni yapacağız."

FRED'DEN LUCESCU AÇIKLAMASI

Fred: "Lucescu, Avrupa'da bana güvenen ilk antrenördü. Kendisine minnettarım. Çok iyi bir teknik direktör. Ona en iyi dileklerimi iletiyorum. Hem harika bir insan hem de çok iyi bir teknik direktör."

İlgili Konular: #fenerbahçe #Fred #FCSB #Domenico Tedesco

İlgili Haberler

Fenerbahçe'nin FCSB maçı kamp kadrosu belli oldu: Yıldız futbolcu listede yer almadı!
Fenerbahçe'nin FCSB maçı kamp kadrosu belli oldu: Yıldız futbolcu listede yer almadı! UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında FCSB ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı.
FCSB'den Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Karşılaştığımız takımlar arasında en iyisi'
FCSB'den Fenerbahçe maçı açıklaması: 'Karşılaştığımız takımlar arasında en iyisi' UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında perşembe günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak FCSB'de teknik direktör Ilias Charalambus, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Charalambus, şu ana karşılaştıkları rakipler arasında en güçlüsüyle oynayacaklarını söyledi.
İtalyan basını duyurdu… Fenerbahçe’nin N'Golo Kante transferinde yeni gelişme!
İtalyan basını duyurdu… Fenerbahçe’nin N'Golo Kante transferinde yeni gelişme! Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin bir süredir kadrosuna katmak istediği Fransız yıldız N'Golo Kante için sona yaklaştığı iddia edildi.