Derbilerde kötü karne: Beşiktaş, 18 yıl sonra bir ilki başardı!

Yayınlanma: 11.12.2023 - 08:26

Güncelleme: 11.12.2023 - 08:26

Süper Lig'de sahasında ağırladığı Fenerbahçe'ye 3-1 kaybeden Beşiktaş, bu sezon büyük maçlarda istediğini bulamadı.

Bu sezon genel olarak beklentilerin oldukça altında kalan siyah-beyazlılar, büyük maçlarda ise Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe ile oynadığı 3 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Beşiktaş'ın bu sezonki derbi sonuçları şu şekilde:

Trabzonspor 3-0 Beşiktaş

Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Beşiktaş 1-3 Fenerbahçe

18 YIL ÖNCE YAŞAMIŞTI!

Beşiktaş, benzer bir tabloyu en son 2005-2006 sezonunda yaşamıştı. Siyah-beyazlılar, o sezonun ilk yarısında da üç rakibiyle oynadığı maçlardan mağlubiyetle ayrılmıştı.

Beşiktaş'ın 2005-2006 sezonundaki derbi sonuçları:

Beşiktaş 1-2 Fenerbahçe

Galatasaray 3-2 Beşiktaş

Beşiktaş 0-1 Trabzonspor

Beşiktaş, söz konusu sezonun ikinci yarısında ise Trabzonspor'u 2-1 mağlup etmiş, Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalmış ve Galatasaray'a 2-1 kaybetmişti.

TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMLERİ!

Sezona Şenol Güneş ile başlayan daha sonra Burak Yılmaz'la devam eden, son olarak Rıza Çalımbay'ı göreve getiren Beşiktaş, büyük maçlarda aynı performansı gösterdiği 2005-2006 sezonunda ise sezona Rıza Çalımbay ile başlamış ardından Jean Tigana göreve gelmişti.

SEZONU 3. SIRADA TAMAMLADI

15. hafta itibariyle Süper Lig'de 40'ar puanlı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 14 puan gerisine düşen Beşiktaş, o sezonda da ezeli rakiplerinden bir hayli geride kalmış ve sezonu 3. sırada bitirmişti. 2005-2006 sezonunda Galatasaray 83 puanla şampiyon olurken, Fenerbahçe 81 puanla ikinci sırada yer almıştı. 54 puan toplayan Beşiktaş ise sezonu 3. sırada tamamlamıştı.

AVRUPA'DA DA BENZER TABLO!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 5 maçta 1 puan toplayan Beşiktaş, 2005-2006'da da Avrupa'da UEFA Kupası grubunda 4 maçta 5 puan toplamış ve ve üst tura çıkamamıştı.

TÜRKİYE KUPASI'NI KAZANDI

Öte yandan Beşiktaş, 2005-2006'da Türkiye Kupası'nı müzesine götürerek sezonu kendi açısından bir nebze olsun telafi etmişti.