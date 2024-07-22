Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Al-Nassr'dan Talisca kararı!

Yayınlanma: 22.07.2024 - 09:40

Güncelleme: 22.07.2024 - 09:40

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile adı anılan Anderson Talisca, takımının oynadığı karşılaşmada 11'de sahaya çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre; Al-Nassr yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ikinci hazırlık maçında Martimio ile karşılaştı. Takımdan ayrılacakları iddia edilen Sadio Mane ve Talisca sakatlık nedeniyle uzun bir aradan sonra ilk kez sahaya çıktı.

İkiliyi ideal 11'de kullanan teknik direktör Luis Castro Talisca'yı ikinci yarıda kenara çekti.