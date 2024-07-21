Beşiktaş'ta Aboubakar krizi: Transfer rafa kalkabilir!
Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği Vincent Aboubakar, siyah-beyazlılardan ayrılmak istemiyor. Kamerunlu golcü takımdan ayrılmazsa santrafor transferinin rafa kaldırılacağı iddia edildi.
Beşiktaş'ta yeni sezon planlamasında yer almayan isimlerden biri de Vincent Aboubakar.
TRANSFER İPTAL OLABİLİR
Siyah-beyazlılar, Ciro Immobile'nin yanına bir forvet daha almak iste de Aboubakar, ayrılığı bir türlü kabul etmiyor. Sezon başına 3.1 milyon Euro kazanan Aboubakar, 1 yıllık kontratını Beşiktaş'ta tamamlamak istiyor.
Sabah'ın haberine göre, Kamerunlu golcü ikna edilemezse santrfor takviyesi rafa kaldırılacak.
Beşiktaş'ta geçen sezon kadro dışı da kalan Aboubakar, süre bulduğu 34 karşılaşmada 12 gol attı ve 3 asist yaptı.
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