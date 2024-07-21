Beşiktaş'ın yurt içi hazırlık maçı programı belli oldu!

Beşiktaş, yurt içinde oynayacağı hazırlık maçının programını açıkladı. Siyah-beyazlılar; Bandırmaspor, Sakaryaspor ve Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.07.2024 - 15:10
Beşiktaş'ın yurt içi hazırlık maçı programı belli oldu!
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Beşiktaş, Slovenya'daki kampın ardından çalışmalarına Türkiye'de devam edecek.

Siyah-beyazlılar, yurt içinde 3 hazırlık maçı oynayacak. Beşiktaş; Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.

İşte Beşiktaş'ın maç programı:


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