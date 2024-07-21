Beşiktaş'ın yurt içi hazırlık maçı programı belli oldu!
Beşiktaş, yurt içinde oynayacağı hazırlık maçının programını açıkladı. Siyah-beyazlılar; Bandırmaspor, Sakaryaspor ve Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş, Slovenya'daki kampın ardından çalışmalarına Türkiye'de devam edecek.
Siyah-beyazlılar, yurt içinde 3 hazırlık maçı oynayacak. Beşiktaş; Bandırmaspor, Gençlerbirliği ve Sakaryaspor ile karşı karşıya gelecek.
İşte Beşiktaş'ın maç programı:
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