Anderson Talisca'dan Şenol Güneş'e transfer yanıtı!
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca'nın siyah-beyazlı takıma geri dönmek istediğini söylemişti. Talisca ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan ayrılmayı düşünmediğini belirtti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Anderson Talisca ile ilgili transfer açıklamasının ardından Brezilyalı isimden cevap geldi.
Şenol Güneş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Talisca ile konuştum. Görüntülü de konuştum. Özlediğini ve gelmek istediğini söyledi. Ama 10 milyon Euro'dan aşağıya değil. Talisca, almak taraftara daha farklı bir heyecan katar. Alınsa başka oyuncu almaya gerek yok çünkü fazla mevki için alternatif haline getiriyor. O tarza daha uygun fiyata farklı bir oyuncu bulursan yine alırız" ifadelerini kullanmıştı.
Şenol Güneş
Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medya üzerinden yönetime Talisca transferi için çağrıda bulunurken; Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'da oynayan 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
"AYRILMAYA NİYETİM YOK"
Talisca transfer durumunun olmadığını vurgulayarak "Son zamanlarda ortaya çıkan yalan haberlerin aksine, bir transfer görüşmesi yapmadığımı belirtmek isterim. Ayrıca Al-Nassr'dan ayrılmaya niyetim yok. Burada çok mutluyum ve sözleşmemi 3 yıl daha yeniledim. Önümüzdeki sezona odaklanmaya devam ediyorum" sözlerini kullandı.
Anderson Talisca
Cristiano Ronaldo'nun ardından Saido Mane'yi de transfer eden Al-Nassr'ın Talisca ile yolları ayırmaya sıcak bakacağı iddia edilirken, Brezilyalı yıldız 2026 yılına kadar olan sözleşmesini tamamlamak istediği mesajını verdi.
Suudi Arabistan'daki 2022-2023 sezonunda 23 maça çıkan Talisca, 20 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 6 ayda 30 kilo veren kadın zayıflamanın sırrını açıkladı
- İşte Kocaeli'deki patlama anı...
- Erdoğan’a dikkat çeken 'İstanbul' yanıtı
- O görüntülere ilişkin yeni gelişme!
- AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 'üzülecek'
- Anadolu rock müziğin efsane ismi hayatını kaybetti
- Alanya'daki kavgada 'ahlaksız teklif' iddiası
- Demirtaş'tan Buket Aydın'a 'kredi kartı' göndermesi
- Didem Soydan 'Can Bonomo' sessizliğini bozdu
- Bir ilde daha 65 yaş üstüne toplu taşıma ücretli olacak