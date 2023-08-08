Anderson Talisca'dan Şenol Güneş'e transfer yanıtı!

Yayınlanma: 08.08.2023 - 07:27

Güncelleme: 08.08.2023 - 07:27

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Anderson Talisca ile ilgili transfer açıklamasının ardından Brezilyalı isimden cevap geldi.

Şenol Güneş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Talisca ile konuştum. Görüntülü de konuştum. Özlediğini ve gelmek istediğini söyledi. Ama 10 milyon Euro'dan aşağıya değil. Talisca, almak taraftara daha farklı bir heyecan katar. Alınsa başka oyuncu almaya gerek yok çünkü fazla mevki için alternatif haline getiriyor. O tarza daha uygun fiyata farklı bir oyuncu bulursan yine alırız" ifadelerini kullanmıştı.

Şenol Güneş

Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medya üzerinden yönetime Talisca transferi için çağrıda bulunurken; Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Nassr'da oynayan 29 yaşındaki Brezilyalı futbolcu sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"AYRILMAYA NİYETİM YOK"



Talisca transfer durumunun olmadığını vurgulayarak "Son zamanlarda ortaya çıkan yalan haberlerin aksine, bir transfer görüşmesi yapmadığımı belirtmek isterim. Ayrıca Al-Nassr'dan ayrılmaya niyetim yok. Burada çok mutluyum ve sözleşmemi 3 yıl daha yeniledim. Önümüzdeki sezona odaklanmaya devam ediyorum" sözlerini kullandı.

Anderson Talisca

Cristiano Ronaldo'nun ardından Saido Mane'yi de transfer eden Al-Nassr'ın Talisca ile yolları ayırmaya sıcak bakacağı iddia edilirken, Brezilyalı yıldız 2026 yılına kadar olan sözleşmesini tamamlamak istediği mesajını verdi.

Suudi Arabistan'daki 2022-2023 sezonunda 23 maça çıkan Talisca, 20 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.