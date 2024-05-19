Adı Beşiktaş ile anılıyordu: 'Angel Di Maria ile görüşüyoruz'

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, katıldığı bir YouTube programında konuştu. Adı Fenerbahçe ile anılan Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho ile görüştüklerini açıklayan Yücel, Arjantinli futbolcu Angel Di Maria ile de ilgilendiklerini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.05.2024 - 10:05
Adı Beşiktaş ile anılıyordu: 'Angel Di Maria ile görüşüyoruz'
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Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, transfer gündemine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Orta Çizgi isimli Youtube kanalına konuşan Yücel, görüşmelerde bulunduklarını ifade ettiği Jose Mourinho için, "Yaklaşık 1 ay önce Mourinho ile ilk görüşmemizi yaptık. Akabinde görüşmemizi devam ettirdik. Geldiğimiz noktada biz teklifimizi yaptık. Şu an cevap bekliyoruz. Konuşuyoruz yani. Bütçeden ziyade fikir olarak Mourinho ile Beşiktaş'ın çok uyacağını düşünüyorum. 4-5 kez görüştük. Beşiktaş'ın bütçesinin ne olduğunu gayet iyi biliyor, bilmese görüşmelere devam etmezdi. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben. Başarı gelir gelmez onu kimse garanti edemez. Ne Mourinho edebilir ne de başkanımız ama elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

"Dİ MARİA İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

Mario Hermoso hakkındaki soruyu yanıtlayan Yücel, "Bizim önceliğimiz kupa. Diğer önceliğimiz de yeni hoca. Hermoso listemizde var ama hocayı belirlemeden herhangi bir ismi transfer etmek gündemimizde yok" ifadelerini kullandı.

Benfica'da forma giyen Angel Di Maria ile görüştüklerini açıklayan Yücel, "Angel Di Maria ile görüşüyoruz. 2 hafta sonra Portekiz'de lig bitiyor. 2 hafta sonra tüm tekliflere açık olduğunu ve tüm tekliflere açık olduğunu anlattı. Orada kaldık. Görüşmelere devam edeceğiz" sözlerini sarf etti.

"TALİSCA MI, MOURİNHO MU?"

Anderson Talisca ile ilgili bir girişimde bulunup bulunmayacakları hakkında da konuşan Yücel, "Ben şöyle bir soru sorayım o zaman. Talisca mı gelsin, Jose Mourinho'yu mu getirelim?" dedi.


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