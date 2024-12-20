Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Arda Turan'dan iddialara cevap
Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Arda Turan, 1-1 sona eren Eyüpspor-Fenerbahçe maçının ardından konuştu.
Güzel bir maç olduğunu aktaran Arda Turan, "Maximin'in oynamayacağını düşünerek Prince Ampem'i kullandık. Kostic'in ortalarını riske etmeye çalıştık çünkü Fenerbahçe bağlantı oyununu çok iyi oynuyordu Tadic ve Dzeko ile birlikte. Oraya yönlendirmek istedik. Alandan adama geçerken ortalarda sıkıntılar oldu ama bloğu iyi savunduk" dedi.
"İTİRAZIM FAULE DEĞİL"
Kırmızı kart gördüğü pozisyona değinen Arda Turan, "İlk yarının sonunda Caner'in suratına bir vurma var. Benim oradaki itirazım faule değil, 4. hakeme neden telsizden söylemiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.
"FENERBAHÇE'YE AZ POZİSYON VERDİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"
Oyuncularıyla gurur duyduğunu belirten Turan, "Jose Mourinho gibi büyük bir teknik direktöre karşı mücadele vermek benim için çok iyi öğreti oldu. Fenerbahçe'ye az pozisyon verdiğimizi düşünüyorum. Puan kaybettikleri diğer maçlarda çok pozisyon bulmuşlardı" şeklinde konuştu.
"ÜLKEYE BİR KALECİ KAZANDIRDIK"
Berke Özer'e ayrı parantez açan Turan, "Berke'nin gelişiminden çok memnunum. Ülkenin şu andaki en formda kalecisi olduğunu düşünüyorum. Ülkeye bir kaleci kazandırdığımızı düşünüyorum" sözlerini sarf etti.
BEŞİKTAŞ İDDİALARI
Beşiktaş iddiaları sorulan Arda Turan, "Beşiktaş'a saygısızlık olur bunu burada konuşmak. Ben Eyüpspor'un teknik direktörüyüm. Ben hayatım boyunca Galatasaraylı olduğumu söyledim zaten" dedi.
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