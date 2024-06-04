Ayrılmak istediği iddia edilmişti: Beşiktaş'ta hedef yıldız futbolcu!

Yayınlanma: 04.06.2024 - 09:26

Güncelleme: 04.06.2024 - 09:26

Forvet konusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fildişi Sahilili milli futbolcu Sebastian Haller'i transfer etmek istediği iddia edildi.

Sebastian Haller

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Almanya merkezli Bild'in haberine göre Beşiktaş, takımında mutsuz olan Sebastian Haller ile yakından ilgileniyor. Borussia Dortmund'un yıldız forveti yaklaşık 10 milyon Euro karşılığında bırakmak istediğini belirtildi. Beşiktaş ise bu rakamı vermek istemiyor

18 MAÇA ÇIKTI

Borussia Dortmund formasıyla 18 maça çıkan Sebastian Haller bu karşılaşmalarda 3 gol 1 asistlik skor katkısı sağladı.