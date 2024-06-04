Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'a flaş talip!
Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği Vincent Aboubakar'a, Meksika ekiplerinden Tigres talip oldu.
Beşiktaş'ta yeni sezonun kadro çalışmaları sürerken ve takımda düşünülmeyen Vincent Aboubakar'a sürpriz bir talip çıktı.
MEKSİKA DEVİ PEŞİNDE
Bola'da yer alan habere göre, Meksika ekiplerinden Tigres, Vincent Aboubakar için harekete geçti.
Haberin detaylarında Tigres yönetiminin, 32 yaşındaki Kamerunlu golcüyle ve menajeriyle kısa süre içerisinde bir görüşme gerçekleştireceği söylendi.
34 MAÇA ÇIKTI
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 34 resmi maça çıkan Vincent Aboubakar bu karşılaşmalarda 12 gol, 3 asistlik skor katkısı sağladı.
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