Beşiktaş'ta ayrılık kapıda: Slovenya kampına götürülmeyecek!

Yayınlanma: 09.07.2024 - 18:56

Güncelleme: 09.07.2024 - 18:57

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Siyah beyazlılarda takıma gelen oyuncuların yanı sıra gidecek isimlerde şekilleniyor.

TRT Spor'un haberine göre, geçen sezon yaz transfer döneminde kadroya katılan Alex Oxlade-Chamberlain ile yol ayrılığı yakın.

Haberde, İngiliz futbolcunun ülkesine döneceği belirtilirken, Slovenya'da yapılacak yurt dışı kampında yer almayacağı iddia edildi.

İNGİLİZ EKİPLERİ İLGİLENİYOR

İngiliz ekiplerinden Southampton ve Sheffield United'ın, 30 yaşındaki oyuncuya ilgisi olduğu ifade edildi.

2 YIL SÖZLEŞMESİ VAR

Oxlade-Chamberlain, Beşiktaş'ta beklenen performansı gösteremedi. Sakatlıklarla boğuşan İngiliz oyuncu, ligde sadece 20 maçta süre aldı. Deneyimli futbolcu, geçtiğimiz sezon 4 kez gol sevinci yaşadı. Alex Oxlade-Chamberlain'in, Beşiktaş ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.