Süper Lig ekibinin başkanı transferi duyurdu: Beşiktaş'ta resmi açıklama an meselesi!

Ole Gunnar Solskjaer'le yollarını ayırdıktan sonra teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın'ı getiren Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor.

Son olarak Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kiralık olarak kadrosuna katan siyah-beyazlılar, sağ bek transferinde de aşama kaydetti.

Siyah-beyazlı ekip, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da forma giyen Gökhan Sazdağı ile ilgileniyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş ve Kayserispor, transfer için anlaşma sağladı.

'İMZA AŞAMASINDAYIZ'

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, “Gökhan Sazdağı transferi için Beşiktaş'la imza aşamasındayız” ifadelerini kullandı.

Futbol kariyerinde daha önce Boluspor, Adanaspor, Hatayspor, Fatih Karagümrük, Gazişehir, Gaziantep BB, Manisaspor ve Turgutluspor formalarını giyen Gökhan Sazdağı, Selimiye ve Fenerbahçe altyapılarında da oynamıştı. 30 yaşındaki deneyimli sağ bek, kariyeri boyunca 354 maça çıkarken 43 gol ve 39 asist kaydetti.

Daha önce çıkan haberlerde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yönetimden sağ bek, stoper, kanat ve orta saha transferi istediği belirtilmişti.