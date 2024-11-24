Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Lyon'dan Rayan Cherki açıklaması!
Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile adı anılan Rayan Cherki için Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage'den açıklama geldi.
Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage, Reims maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Fransa'da büyük bir mali krizle karşı karşıya kalan Lyon'da takımın önemli isimlerinin devre arasında ayrılabileceği gündeme gelirken bu isimler arasında Malick Fofana ve Beşiktaş ile anılan Rayan Cherki'nin da adı yer aldı.
TEKNİK DİREKTÖRDEN AÇIKLAMA
Lyon'un hocası Sage, Reims maçının ardından yaptığı açıklamada Cherki ve Fofana'nın devre arasında takımdan ayrılmayacağını söyledi. Sage, iki isim için gelen, "Devre arasında takımda kalacaklar mı?" sorusuna, "Bence kalacaklar. Öyle düşünüyorum" diye cevap verdi.
Lyon forması giyen Rayan Cherki için özellikle son dönemde Liverpool iddiaları gündeme gelmişti.
Etiketler: #Rayan Cherki #beşiktaş #lyon
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