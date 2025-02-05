Liberato Cacace'nin menajerinden Beşiktaş açıklaması: 'Çok beğendiklerini biliyorum ama...'

Yayınlanma: 05.02.2025 - 09:35

Güncelleme: 05.02.2025 - 09:35

Ara transfer döneminde bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Empoli forması giyen Liberato Cacace ile ilgilendiği ileri sürülüyordu.

Yeni Zelandalı sol bekin menajerliğini yapan Federico Pastorello, Beşiktaş'ın Cacace ilgisi hakkında konuştu.

"ÇOK BEĞENDİKLERİNİ BİLİYORUM AMA..."

Pastorello, "Çok beğendiklerini biliyorum ama Beşiktaş'la bir görüşme yok, orada transfer piyasası daha geç kapanıyor" açıklamasını yaptı.

Empoli formasıyla bu sezon 22 maça çıkan Cacace, 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.