Beşiktaş ile yolları ayırmıştı: Cher Ndour'dan transfer itirafı geldi!

Yayınlanma: 05.02.2025 - 15:29

Güncelleme: 05.02.2025 - 15:29

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den kiraladığı Cher Ndour, ara transfer döneminde Fiorentina'ya imza attı.

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshetmesi sonrası PSG'ye dönen Cher Ndour, daha sonra bonservisiyle birlikte Fiorentina'ya transfer oldu.

"ÇOK FAZLA TAKIM VARDI AMA..."

İtalyan ekibine transferinin ardından açıklamalarda bulunan 20 yaşındaki futbolcu, yurt dışında oynadığı dönemde önemli tecrübeler elde ettiğini belirterek, "İtalya'ya dönmek için çok istekliydim. Çok fazla takım vardı ama benim için doğru yer Fiorentina'ydı. Burası, bu şehir ve bu taraftarlarla benim için doğru proje" açıklamasında bulundu.

Oynadığı pozisyonla ilgili konuşan Cher Ndour, "Orta sahada tüm rollerde oynayabilirim. Klasik 8 numara pozisyonunu tercih ediyorum ama teknik direktörüm beni her yerde oynatatabilir. Tüm rollerde kendimi rahat hissediyorum" ifadelerini kullandı.

22 MAÇTA FORMA GİYDİ

Cher Ndour, son olara, "Serie A'yı her zaman takip ediyordum. Diğer liglerden farklı. Fiziğimle ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum ama yine de takıma uyum sağlamam gerekiyor. Uyum sağlayacağım. Teknik direktörler zaten bu konuda konuştum" dedi.

Beşiktaş'ta bu sezon 22 maçta süre bulan İtalyan oyuncu, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.