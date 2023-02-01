Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Omar Colley'nin menajerinden transfer iddialarına yanıt
Adı transferde Beşiktaş ile anılan Gambiyalı futbolcu Omar Colley'nin menajeri iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. Menajer Federico Pastorello, Beşiktaş'ın ilgisinin devam ettiğini açıkladı.
Beşiktaş'ın ara transferdeki hedeflerinden biri olarak gösterilen Omar Colley için transfer açıklaması geldi.
Colley'in menajeri Federico Pastorello, Beşiktaş'ın oyuncusuna olan ilgisinin devam ettiğini söyledi.
Pastorello, "Beşiktaş'ın ilgisi devam ediyor. Transfer için bir haftamız daha var" sözlerini kullandı.
Omar Colley
BEŞİKTAŞ TRANSFERDE AVANTAJLI
Öte yandan İngiliz basınında yer alan habere göre, Beşiktaş, Colley'in transferinde avantajlı olan takım konumunda bulunuyor.
Sampdoria'da forma giyen 30 yaşındaki stoperin adı Türkiye'den Galatasaray'la da anılmıştı.
Omar Colley'in Sampdoria ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. Bu sezon 17 maça çıkan Colley, 1 kez fileleri havalandırdı.
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