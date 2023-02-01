Spor yazarlarından Fatih Karagümrük - Beşiktaş yorumu: 'Bu oyunla 1 puan kazanç'

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 10:08

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 10:08

Spor yazarları, Beşiktaş'ın Karagümrük ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.

Gülengül Altınsay: "Saiss’in kulübede olması dışında Beşiktaş’ın ilk 11’inde sürpriz yok. Oysa Saiss bir stoperden çok daha fazlası. Uzun derin paslarla takımı ileri taşıyabiliyor. Orta alanda ise Salih’in yokluğunda Tayfur var. Ama Cenk içeri girince Tayfur sol açığa geçiyor. İlk gol kokan ataklar Karagümrük’ten geliyor. Ama ilk direkten dönen top Beşiktaş’tan. Kartal’ın bir önceki maça göre savunmayı geride kurması, takımın boyunu uzatmış. Öyle olunca rakip geniş alanlar buluyor. Tempo yükselmeyince final pasları da kötü olunca Beşiktaş etkisiz kalıyor. Aboubakar’ın da topa ayağı değmiyor. Zaten Siyah-Beyazlıların golü bir duran top devamında Cenk’ten geliyor. Karagümrük topa daha az sahip olan taraf ama dikine ataklarıyla daha tehlikeli. İkinci yarıda Saiss ve Muleka oyunda, Aboubakar ile Redmond dışarıda. Bu savunma tedbiri tabii ki ters tepiyor ve Karagümrük Ozdoev’le skoru 1-1 yapıyor. 72’de Talha çıkıp N’Koudou girince ve Saiss de savunmaya geçince orta alan ilk haline dönüyor. Ne var ki oyunda ve skorda değişen bir şey yok. Ve Kartal bu kez oyun üstünlüğünü alamadığı bir maçı kazanamıyor." (Cumhuriyet)

Bilal Meşe: "Kartal’ın Karagümrük karşında kaybettiği iki puan elbette altın değerindedir. Sakın ola Güneş’e kadro nedeniyle kimse kızmasın. Ne yapsın? Alanyaspor’u hem iyi futbol, hem de farklı yenen kadroyu sahaya sürdü, haklıydı. Sanırsınız çoğu futbolcunun ayağında pranga var, yürüyerek bu oyun oynanmaz arkadaş! Böylesi kötü oyunda bence kazanılan bir puan kazançtır, belki de yarışta işe yarar, bilemeyiz, bekleyip, göreceğiz." (Milliyet)

"HEDEF GİTTİ"

Atilla Gökçe: "Beşiktaş beş haftalık 'saadet zincirini' altıncı haftada yere düşürdü. Sadece galibiyet zinciri kopmadı... Zirveden de koptu Beşiktaş. O mücadeleye katılması için çok şansa ihtiyacı var. Belki de fazlasına..." (Milliyet)

Ali Gültiken: "Maçın başında Beşiktaş'ın daha henüz pozisyon bulmadan kalesinde iki çok net pozisyon görmesi tesadüf değil. Orta alandaki problemler Karagümrük karşısında bir kez daha ortaya çıktı. Orta alan hakimiyeti kuramadığınız hiçbir maçı kontrol altına alamazsınız. Olimpiyatın rüzgarı ve yağmuru Beşiktaş'ın 2 puanıyla beraber hedef ve motivasyonunu da aldı götürdü." (Sabah)

"VAR NEDEN ÇAĞIRDI"

Oktay Derelioğlu: "Özellikle anlam veremediğim şey Beşiktaşlı oyuncuların mücadele gücündeki eksikliğiydi. Hırs, istek göremedim Beşiktaş'ta. Vincent Aboubakar 45 dakika oynadı ama çok kötüydü. Orta sahanın geçirgen olması ve takımın genel olarak mücadeleden kaçması Karagümrük'ün daha çok pozisyona girmesine neden oldu. Beşiktaş, 6'da 6 yapsa şampiyonluk yolunda çok önemli bir adım atacaktı. Ancak bu olmadı..." (Takvim)

Erman Toroğlu: "Maçın içinde de enteresan bir pozisyon var. Ofsayt mı, penaltı mı? Bir kere pozisyon net penaltı. Ama ondan önce ofsayt var mı? VAR hakemi çağırdı ama VAR hakemi neden çağırdı. Penaltıdan çağırması lazım, ofsayttan niye çağırsın? Sonra bir düdükle oyun başladı. Yani Türkiye'de bir orta oyunu oynanıyor ama bunun kokusu daha net bir şekilde çıkacaktır. Şu bir gerçek Fabio Borini, Karagümrük'ün bütün akınlarını dizayn eden adam. Mükemmel işler yapıyor. Siyah-beyazlılarda bu tarz bir oyuncu yok. Öyle olunca da Cenk'e ve Aboubakar'a istediği toplar gelmiyor." (Sabah)