Gedson Fernandes'ten Beşiktaş'a kötü haber
Fatih Karagümrük karşılaşmasında sarı kart gören Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın bir sonraki maçında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ın Karagümrük'le 1-1 berabere kaldığı maçta sarı kart gören Gedson Fernandes, cezalı duruma düştü.
Gedson Fernandes
BİR SONRAKİ MAÇTA CEZALI
Siyah-beyazlıların Karagümrük deplasmanına konuk olduğu maçın bitiş düdüğünün ardından Gedson Fernandes, sarı kart gördü.
Fernandes bu kart sonrası cezalı duruma düştü ve Sivasspor'a karşı oynama şansını kaybetti.
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