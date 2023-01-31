Gedson Fernandes'ten Beşiktaş'a kötü haber

Fatih Karagümrük karşılaşmasında sarı kart gören Portekizli futbolcu Gedson Fernandes, Beşiktaş'ın bir sonraki maçında forma giyemeyecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 22:41
Gedson Fernandes'ten Beşiktaş'a kötü haber
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Beşiktaş'ın Karagümrük'le 1-1 berabere kaldığı maçta sarı kart gören Gedson Fernandes, cezalı duruma düştü.

Gedson Fernandes

BİR SONRAKİ MAÇTA CEZALI

Siyah-beyazlıların Karagümrük deplasmanına konuk olduğu maçın bitiş düdüğünün ardından Gedson Fernandes, sarı kart gördü.

Fernandes bu kart sonrası cezalı duruma düştü ve Sivasspor'a karşı oynama şansını kaybetti.


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