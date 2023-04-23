Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Ozan Tufan'dan transfer açıklaması

Yayınlanma: 23.04.2023 - 17:37

Güncelleme: 23.04.2023 - 17:38

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de kariyerine devam eden Ozan Tufan, Tivibu Spor'da geleceğine dair açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in kendisi hakkındaki sözlerine yanıt veren milli futbolcu, siyah-beyazlı takıma olası transferi konusunu değerlendirdi.

Ozan Tufan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Tabii ki benim için 2. bir Avrupa deneyimi oldu. Hull City'de beni zorlu bir süreç beklediğini biliyordum. Championship'in de ne kadar zor olduğunu biliyordum. Buna fiziksel ve mental olarak çok hazır olduğumu hissediyordum. O yüzden buraya kendime güvenerek geldim. Zorlukları vardı ama Watford'da yaşadığım tecrübeler, edindiğim bilgilerin faydasını burada görüyorum."

Ozan Tufan

"HEDEFİM 10 GOL ATMAK"

"8 gol attım, en golcü sezonumu yaşıyorum. Benim için gerçekten büyük bir gurur oldu. 2 maçımız kaldı, hedefim 10'ndu. Hocaya da söylemiştim bunu. Onu yapabilirsem benim için güzel olur. Onun dışında her şey güzel."

"İngiltere futbolunu biliyorsunuz, ne kadar zor olduğunu, fiziğe, taktiğe dayalı olduğunu biliyorsunuz. Ben de bu oyundan keyif alıyorum oynarken. Burada olmaktan gerçekten mutluyum diyebilirim."

"AKLIMDA KALMAK VAR"

"Lige başlamadan önce, her zaman olduğu gibi hedeflerim oluyor. O hedeflerimi gerçekleştirmeye çalışıyorum. Tabii ki kolay bir hedef değil ama son 2 maç 2 gol kaldı. Onu yapabilirsem gerçekten çok mutlu olurum. Onun için çalışıyorum, mücadele ediyorum diyebilirim."

"Eşim İngiltere'de çok mutlu. Oğlum, Londra'da dünyaya geldi. Ben de burada oynadığım futboldan, İngiltere futbolundan keyif alıyorum. Herkesin televizyonu açıp, insanların stada geldiği liglerden biri Premier Lig. Ben de Championship'te oynuyorum. Hedefim Premier Lig'e çıkmak. Daha iyi opsiyonlarım olabileceğine inanıyorum. Daha iyi yerlere gelebileceğime inanıyorum. Burada daha çok kendimi geliştirebildiğimi düşünüyorum fiziksek ve mental olarak. O yüzden bana burası daha iyi geliyor. 2 sene daha kontratım var. Sene sonu planlamalar ne olur, hiçbir fikir yok. Ama aklım da kalmaktan yana. Eşim ve çocuğumla aynı şeyi paylaşıyorum. Öyle düşünüyoruz."

Şenol Güneş

"ŞENOL GÜNEŞ NE DİYORSA DOĞRU"

Milli futbolcu, "Şenol Güneş'in kendisini aramadığını söylemesi?" hakkında şu yanıtı verdi:

"Şenol Hocam ne diyorsa doğrudur. Şenol Hoca'nın bende yeri çok ayrıdır. Çok seviyorum kendisini. Bursaspor zamanında beraber çok iyi bir yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Elimizdeki kadroyla, değerli isimlerle çok iyi yere geldiğimizi düşünüyorum. Bize gelen her takımın çok zorlandığımı düşünüyorum o zamandan itibaren. Çok iyi bir kadromuz vardı. O zamanki kulüp başkanı kadroyu koruyamadı. Hocanın istedikleri olmadı. Herkes birer birer transfer olunca takım da dağıldı. Yeni hedefler oluştu, ben Fenerbahçe'ye gittim. Fenerbahçe'de adaptasyon sürecim oldu. Diğer arkadaşların da aynı şekilde, herkesin problemi oldu. Kolay değil büyük takımda oynamak. Benim de birkaç senemi aldı. İyisiyle kötüsüyle Fenerbahçe'de kariyerimi sonlandırdım demeyeyim, ne olacağını bilemeyiz futbolda. Güzel anlarım, kötü anlarım oldu."

"Şenol Hoca'nın bende yeri ayrıdır. Çok şey öğrendim ondan. Bana çok şey kattı futbol hayatında. Hiç telefon trafiğim olmadı kulüp açısından. Normal hayatta oldu. Sürekli konuştuğum, görüştüğüm insan kendisi. Çok seviyorum kendisini. Onunla ilgili bana gelen bir şey olmadı. Benim de ona bir talebim olmadı. Ama tabii ki futbol bu, ne olacağını bilemeyiz. Futbolun dili bir, yarın ne olacağını hiçbir şekilde bilmiyoruz. Ben şu an burada mutluyum, Beşiktaş büyük bir camia. Ne olacağını bilemeyiz. Onların benim hakkındaki tutumunu bilmiyorum. Benim açımdan da bir şey paylaşmadım onlarla. O yüzden yarın öbür gün ne olur bilmiyorum. Değerli bir kulüp Beşiktaş, diğer büyük kulüpler gibi. O yüzden ben sadece sorunuza cevap vermeyim, Şenol Hoca beni aramadı ama tabii ki günlük hayatta sürekli konuştuğum kişidir kendisi."