Lemi Çelik
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Derbi öncesi Beşiktaş düşündürüyor

23 Nisan 2023 Pazar

Beşiktaş, Ümraniyespor deplasmanında aslında sıkıntılı başladığı maçı zorlanmadan kazandı. Bakalım bu kritik 90 dakikada neler yaşandı?

-Trabzonspor beraberliği sonrası Şenol Güneş, radikal bir hamle ile Ghezzal’ı yedek bıraktı. İlk dakikalarda da Ümraniyespor ön alan baskısı uygulayınca 2 net pozisyonda Mert Günok kritik kuratışlara imza attı. 

-Hep söylüyorum; Beşiktaş’ta orta saha oyuncularının hücuma katkısı çok kısıtlı. Amir, Salih, Gedson kâğıt üzerinde iyi oyuncular ama iş sahada ofansta fark yaratacak işler yapmaya geldiğinde ara ki onları bulasın! Ve bu durum haftalardır böyle. 

-İyi ki Cenk Tosun var Siyah-Beyazlılada… Kanatta da oynasa hücuma derinlik katıyor, Redmond ve Aboubakar’a koridor açıyor da Beşiktaş gol buluyor. 

-Rosier ve Masuaku’nun hücuma çıkışlardaki etkinliği çok önemli. Merkezden hücum edemeyince takımı kanatlardan atağa çıkarmayı başarıyorlar. Ayakları düzgün olduğu için pas isabet yüzdeleri de yüksek. 

-Haftaya Galatasaray’ı konuk edecek Beşiktaş oyun olarak “Ben buradayım” demese de sahasındaki taraftar desteğiyle derbide farklı bir motivasyonla mücadele edecektir. Ancak önde baskı yapan rakiplere karşı Siyah-Beyazlıların zorlandığı gerçeği ortada duruyor. Derbide sadece Mert’e, Cenk’e, Aboubakar’a ve Redmond’a güvenmek Beşiktaş için büyük hata olur. Çünkü Galatasaray, çok farklı bir oyun formatına sahip, Okan Buruk, rakibin her hamlesine başka bir formülle cevap verebiliyor.

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Lemi Çelik Derbi öncesi Beşiktaş düşündürüyor

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