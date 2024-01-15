Adı Beşiktaş ile anılıyordu: PSG'den Sanches kararı!

Yayınlanma: 15.01.2024 - 14:24

Güncelleme: 15.01.2024 - 14:24

Bonservisi PSG'de bulunan Portekizli orta saha Renato Sanches, 2023-24 sezonu başında 1 yıllığına Roma'ya kiralanmıştı.

Ara transfer dönemi için ismi Beşiktaş ile anılan Sanches'in geleceği şekillenmeye başladı.

PSG KARARINI VERDİ

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre PSG, Renato Sanches'in geri dönüşüne kesinlikle karşı çıkıyor.

PSG'nin, devre arasında iyi bir teklif gelmesi halinde Portekizli oyuncunun sözleşmesini feshetmeye hazır olduğu aktarıldı.

Bu sezon Roma formasıyla Serie A ve UEFA Avrupa Ligi'nde sadece 9 maça çıkabilen Renato Sanches 1 gollük skor katkısı verdi.