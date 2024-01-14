Spor yazarları Beşiktaş - Fatih Karagümrük maçını yorumladı: 'Beşiktaş'ın kalbi, beyni, her şeyi'

Yayınlanma: 14.01.2024 - 10:17

Güncelleme: 14.01.2024 - 10:17

Beşiktaş, kendi sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Gülengül Altınsay: "İlk yarı daha çok bekleyen savunma arkasına hızlı çıkışlar arayan Karagümrük 2. yarıya ileride basarak başlıyor, Beşiktaş’ı kalesine itiyor. Oyun hızlanıp açılınca ardı ardına goller geliyor ama Kartal’dan. Önce Semih’ten sonra Rashica’dan. Bu ikili 2 haftadır Beşiktaş’ı kurtarıyor. Fakat genç Semih’e ayrı bir parantez açmak lazım. Evet pırıl pırıl bir yıldız doğuyor. Sonra Beşiktaş oyuncu değişikliklerinden sonra 4-4-2’ye dönüyor, Fernandes’i ileri atıyor ve onunla 3. golü de buluyor. Böylece Santos’la umutlu bir başlangıç yapıyor." (Cumhuriyet)

"BEŞİKTAŞ'IN KALBİ, BEYNİ, HER ŞEYİ"

Uğur Meleke: "Serdar Topraktepe yönetimindeki Hatay-Kasımpaşa-Rize maçlarının bir özelliği de hücumdaki ana planın Semih olmasıydı. Bu maçta da Beşiktaş’ın kalbiydi-beyniydi, her şeyiydi Semih. Siyah beyazlıların neredeyse tüm hücumları Semih-Rashica ile kanatlardan geldi. İlk devrede kenar ortalarında zaman zaman Emre Bilgin’in deneyimsizliğinin katkısıyla pozisyonlar buldular. İkinci yarıda 45-65 arasındaysa takımı da aldılar arkalarına. İkinci devrenin başında tutum değiştiren, daha fazla isteyen ve daha çok ısıran bir Beşiktaş vardı sahada. Bu da Semih’le Rashica’nın daha fazla topla buluşmalarını, 20 dakika sonunda da tabelaya iki gol yazmalarını sağladı." (Hürriyet)

Attila Gökçe: "Ağır travmalardan, kırık dökük umutlardan, güvensizlik ve ümitsizlik yaratan sarsıntılı tablolardan sonra çaresizliğin isyanına, aklın ipine tutunuyor Beşiktaş… Portekiz’in kurt hocası Fernando Santos’u getiriyor İstanbul’a… Siyah-beyazlılarda her şey terse dönüyor. Pozitif enerji yayılıyor stada. Beşiktaş koşar adım, canla başla çalışarak, savaşarak Fatih Karagümrük’ü ağırlıyor evinde… Fernando Santos, sahaya çıkan tüm oyuncularının omuzuna vurdu, ”Ben buradayım, sizinle beraberim” dedi. Bu omuza vurup, fiziksel sevgi darbelerini indirmenin yönetim dilindeki karşılığı şu: “Çocuk, benim için değerlisin. Sana ihtiyacım var!” İşte futbol takımının sezon içindeki tüm hocalarından beklediği belki de alamadığı mesaj bu… O mesaj çok iş yaptı bu maçta" (Milliyet)

"MÜTHİŞ BİR ÇOCUK"



Güntekin Onay: "Beşiktaş, dar ve eksik kadrosuna rağmen iyi bir takım kimyası yakaladı. Fernando Santos, 2 maçta izlediği oyuncu performansından memnundur. Futbolcu grubu, artık pabucun pahalı olduğunun farkında. Çünkü bundan sonra gidecek olanların kendileri olacağının farkındalar. Fernando Santos, önümüzdeki sezon burada olacak. Futbolcular kalıcı olmak istiyorsa formanın hakkını vermeli." (Hürriyet)

Erman Toroğlu: "Yeni teknik adam Fernando Santos'un bayağı bir işi var. Bir oyuncu seyrediyorum Semih diye. Adam tepeden tırnağa futbolcu. Fiziği de iyi. Şu ana kadar neden fazla şans bulamamış inanamıyorum. Bu çocuğun neden oynatılmadığını sorduğum zaman da Beşiktaş'ın neden çok teknik direktör değiştirdiğini daha iyi anlıyorum. Peki teknik direktörler bu tarz oyuncuları fark edemiyor, hakemler fark ediyor mu? Hayır. Bu çocuk karşısındaki oyuncuyu 3 sefer eze eze geziyor. Karşısında faul yapan oyuncuya kart gösteremiyor. Neden? Çünkü futbol bilgisi yok. Oynayana değil oynatmayana prim veriyor hakem. Seyirci yine desteğini sürdürdü. Bu yeni teknik adama destek vermek demektir. Oynayan futbolcular da giren-çıkanlar da ellerinden geldiğince mücadale etti." (Fotomaç)

"22 OYUNCUNUN EN İYİSİ"



Turgay Demir: "Semih Kılıçsoy attıkça özgüven kazanıyor, özgüven kazandıkça daha çok atıyor. Beşiktaş çok iyi bir golcü kazandı. Allah nazarlardan saklasın. Fernando Santos ilk maçında ne şapkadan tavşan çıkarmaya çalıştı ne de Amerika'yı yeniden keşfe çıktı. Aklın yolunu takip etti ve beklenen kadroyu çıkardı. İlk yarıda yakalanan pozisyonlara rağmen gol gelmeyip, Semih ve Rasicha şut konusunda eksik kalınca ikinci yarıda yerlerini değiştirdi ve ardından ikisi de birer gol attı. O ana kadar Beşiktaş pozisyonlar bulsa da dağınıktı. Ne zaman iki kanat oyuncusu yer değiştirdi o anda maçın gidişatı da değişti. Tebrikler Santos.." (Fotomaç)

Mehmet Özdilek: "İlk önce şunu söyleyelim ki gecenin kahramanı Semih Kılıçsoy. Hepimizin ortak düşüncesi. Çıkana kadar 22 oyuncunun en iyi oyuncusuydu. Semih her hafta üstüne koyarak gelişimine katkı sağlıyor. Bunu golle süslemesi de ciddi moral olur bir oyuncuya. Beşiktaş takımı 50 ila 65 arasında 2-0'ı yakaladı. 15 dakikalık süreçte maçı kopardı. Burada Semih'in birinci golü ve ikinci goldeki asisti maçın skorunu belirleyici en önemli unsurdu"

"IŞILDAMAYA DEVAM EDİYOR"

İlker Yağcıoğlu: "Oyunun geneline baktığımız zaman Semih'in müthiş oynadığı bir maç oldu. Gol attığı dakikaya kadar da Beşiktaş'ın en ofansif oyuncusuydu. Rakibi en çok zorlayan oyuncuydu. Çok doğru işler yapıyor. Semih Kılıçsoy'un oyun zekası çok iyi. İkili mücadelelerde 15 ikili mücadeleden 11 tanesini kazanmış. Kolay kolay top da mücadele de kaybetmeyen bir isim. Dolayısıyla Semih ışıldamaya devam ediyor."

Tugay Kerimoğlu: "İlk maç ilk galibiyet. Hocayı tebrik edelim. Üç günlük bir antrenman periyodundan sonra bir takım şeylerin çok çabuk değişmeyeceği günde önemli olan şey kazanma içgüdüsüyle sahada olmasıdır. Bu üst üste kazanmak hocaya da oyuncuya da özgüven katar. Fernando Santos'un transfere ihtiyacı olduğu gibi zamana da çok ihtiyacı var."

"10 NUMARA VE SANTRFOR İSTER"

Rıdvan Dilmen: "Fernando Santos iyi oyun iyi topçularla oynanır mentalitesinde bir teknik direktör. Fernando Santos'un sezon boyunca vazgeçmeyeceği oyuncular listesinde ilk sırada Salih Uçan'ı ikinci sırada Rachid Ghezzal'ı görüyorum. Ben Fernando Santos'un, 10 numara ve santrfor transferi isteyeceğini düşünüyorum"