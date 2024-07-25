Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Rizespor'dan Emirhan Topçu için transfer itirafı!
Çaykur Rizespor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, katıldığı bir radyo programında transferde adı Beşiktaş ile anılan 23 yaşındaki Emirhan Topçu hakkında konuştu. Bakır, "Beşiktaş'ın Emirhan Topçu için sadece bir teması oldu" ifadelerini kullandı.
Rizespor Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, Radyogol'e açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alan Emirhan Topçu için konuşan Bakır, "Beşiktaş'ın Emirhan Topçu için sadece bir teması oldu. Herhangi bir pazarlık boyutunda değiliz" ifadelerini kullandı.
"LAS PALMAS MESAFER KATETTİ"
Las Palmas'ın Emirhan transferinde önemli bir aşama kaydettiğini söyleyen Bakır, "Las Palmas kulübü, Emirhan Topçu transferinde oldukça mesafe katetti" diye konuştu.
Hasan Yavuz Bakır, son olarak, "Emirhan Topçu için 6-7-8 milyon Euro bandında bir beklentimiz yok" sözlerini sarf etti.
89 MAÇTA FORMA GİYDİ
Güncel piyasa değeri 4.3 milyon Euro olarak gösterilen Emirhan Topçu'nun Rizespor ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Rizespor altyapısından yetişen Emirhan Topçu, Karadeniz ekibinde çıktığı 89 maçta 2 gol attı ve 6 asist yaptı.
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