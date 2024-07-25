Beşiktaş'tan altyapıya takviye
Beşiktaş, Hammarby'de forma giyen 2007 doğumlu Benjamin Tahsin Jr. Emre'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Beşiktaş Futbol Akademisi, Hammarby takımında forma giyen 2007 doğumlu savunma oyuncusu Benjamin Tahsin Jr. Emre'yi kadrosuna kattı.
17 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon U19 Takımı'nda forma giyeceği açıklandı.
Benjamin Tahsin Jr. Emre yaptığı açıklamada "Beşiktaş'a gelmemde emeği olan Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Mehmet Ekşi ve Scout departmanı sorumlusu Haluk Çakar'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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