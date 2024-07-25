Beşiktaş'tan altyapıya takviye

Beşiktaş, Hammarby'de forma giyen 2007 doğumlu Benjamin Tahsin Jr. Emre'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2024 - 17:01
Beşiktaş'tan altyapıya takviye
Abone Ol google-news

Beşiktaş Futbol Akademisi, Hammarby takımında forma giyen 2007 doğumlu savunma oyuncusu Benjamin Tahsin Jr. Emre'yi kadrosuna kattı.

17 yaşındaki futbolcunun gelecek sezon U19 Takımı'nda forma giyeceği açıklandı.

Benjamin Tahsin Jr. Emre yaptığı açıklamada "Beşiktaş'a gelmemde emeği olan Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Mehmet Ekşi ve Scout departmanı sorumlusu Haluk Çakar'a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.


Benjamin Tahsin Jr. Emre haberleri beşiktaş haberleri transfer haberleri

İlgili Haberler

Yeni transferler forma giydi: Beşiktaş'tan sessiz prova!

Yeni transferler forma giydi: Beşiktaş'tan sessiz prova!
Hasan Arat, Kulüpler Birliği seçimi ardından konuştu: 'Beşiktaşlılar gurur duysun'

Hasan Arat, Kulüpler Birliği seçimi ardından konuştu: 'Beşiktaşlılar gurur duysun'
Beşiktaş'tan sürpriz William Carvalho hamlesi!

Beşiktaş'tan sürpriz William Carvalho hamlesi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler