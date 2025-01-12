Spor yazarları Beşiktaş - Bodrum FK maçını yorumladı: 'Mert olun yeter'
Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş'ın Sipay Bodrum FK'yi 2-1 yendiği karşılaşmayı değerlendirdi.
"GEDSON ÇIKINCA"
Arif Kızılyalın: "Gedson’un sakatlandığı ana kadar, yağmurun ağırlaştırdığı zeminin verdiği avantajı kullanan Bodrum FK iyi mücadele etti, markaj yaptı, şutlarla Mert’i zorladı.
Gedson-Musrati değişikliği sonrasındaysa Bodrum, kimi marke edeceğini şaşırınca Muçi boşluklar buldu, Rafa ve Mario vites yükseltti, Ndour’a da golü atmak kaldı. Immobile farkı açan isimdi. Bodrum mücadele etmiş ama gollere engel olamamıştı.
Yine de kalan bölüme ortak oldular hatta Taylan’la bir penaltı beklentileri vardı. Puscas farkı 1’e indirdi: 2-1.
Beşiktaş, puantajda dezavantajlı olsa da yukarıya tutundu. Sonuçta daha kocaman bir 2. yarı var ve zirve takibi camiayı ayakta tutar." (Cumhuriyet)
"TAŞDEMİR İÇİN SAYGI DURUŞU"
Uğur Meleke: "Travmatik bir dönemden geçen her takım gibi, 2-0’dan sonra skoru koruma psikolojisine girdi ev sahibi ekip. Bodrumspor ikinci devrede üçüncü bölgeye yerleşen ve pozisyonlar yaratan taraftı. Volkan Demirel son 15 dakikada Celal-Puscas’ı sokarak santrforları da ikiledi ama İstanbul’dan puan çıkarmayı başaramadı.
İsmet Taşdemir’le üçüncü kümeden en üste terfi eden, Süper Lig’e de 10 maçta 3 galibiyetle başlayan Bodrumspor’un tarih yazan hocasına yaptığı saygısızlığı da anlamlandıramadığımı bu vesileyle bir kez daha tekrar edeyim ben de." (Hürriyet)
"MERT OLUN YETER"
Bilal Meşe: "Bakın, Beşiktaş forması ağırdır, onu taşımak mangal gibi yürek ister! Tamam kadro derinliği ve alternatif oyuncu sayısı yetersiz, eyvallah! Ancak sahaya çıkanlara şunu hatırlatmakta yarar var; arkadaş bu işi ‘hobi’ olarak yapmıyorsunuz, para alıyorsunuz para! Karşılığını vereceksiniz, en azından mücadele edeceksiniz. Etmiyorsanız o parayı da hak etmiyorsunuz!
Bakın Bodrumspor, nasıl mücadele ediyor? Pes etmiyorlar... İşte bizim anlatmak istediğimiz bu... Dileriz, rakibin ikinci yarıdaki oyunundan siyah-beyazlı futbolcular dersler çıkarırlar!
Yatın, kalkın hepiniz Mert’te duacı olun emi!Formanın içini dolduranlar var; bir numarada Mert Günok... Abartmıyorum, her maçta, kurtarışlarıyla, Kartal’a hayat veriyor." (Milliyet)
"PANSUMAN OLDU"
Ali Gültiken: "Mert son maçlardaki muazzam performansını bu maça da taşıdı. Hem savunmasının, hem takımının eksikliklerini kapatmaya devam ediyor. Zaynutdinov'u da çok beğendim. Ara ara şans bulmasına rağmen gayreti takdiri hak ediyor. Hangi mevkide oynatırsanız oynatın yüzde yüzüyle oynuyor.
Rafa Silva dışındaki isimlerin de bu maçta ortaya çıkması önemliydi. Immobile'nin gol atması, Ndour'un ofansif katkı sağlaması gibi birçok şey buna ekleyebiliriz. Yine gördük ki kazanmak Beşiktaş'ta herkes için iyi oldu." (Sabah)
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