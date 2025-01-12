Spor yazarları Beşiktaş - Bodrum FK maçını yorumladı: 'Mert olun yeter'

"TAŞDEMİR İÇİN SAYGI DURUŞU"

Uğur Meleke: "Travmatik bir dönemden geçen her takım gibi, 2-0’dan sonra skoru koruma psikolojisine girdi ev sahibi ekip. Bodrumspor ikinci devrede üçüncü bölgeye yerleşen ve pozisyonlar yaratan taraftı. Volkan Demirel son 15 dakikada Celal-Puscas’ı sokarak santrforları da ikiledi ama İstanbul’dan puan çıkarmayı başaramadı.

İsmet Taşdemir’le üçüncü kümeden en üste terfi eden, Süper Lig’e de 10 maçta 3 galibiyetle başlayan Bodrumspor’un tarih yazan hocasına yaptığı saygısızlığı da anlamlandıramadığımı bu vesileyle bir kez daha tekrar edeyim ben de." (Hürriyet)