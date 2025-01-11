3 maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı: Beşiktaş, Bodrum'u 2 golle geçti!

Yayınlanma: 11.01.2025 - 18:09

Güncelleme: 11.01.2025 - 21:12

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Serdar Topraktepe'nin ekibi Beşiktaş, evinde Volkan Demirel'in yönetimindeki Bodrum FK'yi 2-1 mağlup etti.

Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçta Beşiktaş'ın gollerini 32. dakikada Cher Ndour ve 40. dakikada Ciro Immobile kaydetti.

Bodrum FK'nin tek golünü ise 90+4'te George Puscas kaydetti.

HASRETİ BİTİRDİ

Bu sonuçla birlikte ligde 3 maçtır kazanamayan Beşiktaş galibiyet hasretine son verirken puanını da 30'a yükseltmiş oldu.

Öte yandan galibiyet hasreti 3 maça yükselen Bodrum FK ise 15 puanla küme düşme hattında kalmaya devam etti.

Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş sahasında Samsunspor'u konuk ederken, Bodrum FK deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Beşiktaş 2-1 Bodrum FK

103' TEHLİKELİ ATAK! Salih Uçan'ın yerden kullandığı serbest vuruşta top direkten dönerek oyun alanına geldi.

100' TEHLİKELİ ATAK! Dimitrov'un ortasında kafayı vuran Puscas'ın şutunda Mert Günok kontrpiyede kaldı, top yandan dışarı gitti.

97' Ali Aytemur'un Semih Kılıçsoy'u arkadan çekmesi sebebiyle Bodrum FK'li oyuncu sarı kart görüyor.

95' Dimitrov'un içeriye yaptığı ortada topu göğsüyle kontrol eden Puscas'ın sol ayağıyla vurduğu şut üstten dışarı çıktı.

94' GOL | Beşiktaş'ın çıktığı başarısız kontrada topu kapan Bodrum FK savunması, sol kanattaki Fredy'e topu gönderdi, Fredy'nin ortasında Puscas'ın kafa vuruşu durumu 2-1'e getirdi.

92' Semih Kılıçsoy'un ara pasında Mustafa Hekimoğlu topu kontrol edemedi. Top Bodrum FK'de.

89' Beşiktaş'ta Rafa Silva ve Ciro Immobile yerine Salih Uçan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu oyunda.

86' TEHLİKELİ ATAK! Bodrum FK'nin kullandığı serbest vuruşta Fredy'nin çektiği şut, barajtan sekti, üst direğe çarptı ve dışarı çıktı.

85' Rafa Silva'nın Dimitrov'a yaptığı müdahale faul. Rafa Silva sarı kart gördü.

82' TEHLİKELİ ATAK! Moatasem Al Musrati'nin sağ kanada doğru gönderdiği topta Rashica son çizgide topla buluştu. Rashica'nın dışarıya doğru çıkarttığı topra Immobile'nin çektiği şutu Diogo Sousa kurtardı.

77' Bodrum FK'de Taulant Seferi ve Musah Mohammed yerine George Puscas ve Celal Dumanlı oyunda.

75' Ceza sahası içinde Rashica'nın yaya çıkardığı pası, Immobile'ye gelmeden önce Musah Mohammed kayarak önledi.

71' Rafa Silva'nın sol kanada pasında Semih iki kişinin arasına girdi ve topu kaybetti.

70' Beşiktaş'ta Joao Mario yerine Semih Kılıçsoy oyunda.

68' Bodrum FK'de Celustka ve Gökdeniz Bayrakdar yerine Üzeyir Ergün ve Pedro Brazao oyunda.

67' İzlenen pozisyonda penaltı kararı çıkmadı. Oyun devam ediyor.

64' Bodrum FK'nin atağı için VAR kontrolü uygulanıyor.

63' TEHLİKELİ ATAK! Bodrum FK'nin geliştirdiği atakta Seferi, sol kanattan içeriye çevirdi. Kale alanında topa dokunan Taylan'ın vuruşunu Mert Günok çıkardı.

61' Beşiktaş'ta Ernest Muci yerine Milot Rashica oyunda.

60' Beşiktaş çıktığı kontra atakta Immobile'nin pası sol içte Rafa Silva ile buluştu. Rafa Silva topu plase ile ağlara gönderdi fakat karar ofsayt.

56' Beşiktaş savunmasının arkasına atılan topta Seferi topla buluştu ve kaleci Baktiyor Zaynutdinov'u çalımlayarak topu ağlara gönderdi fakat karar ofsayt.

52' Köşe vuruşunda yaşanan kafa topu mücadelesinde Ali Aytemur yerde kaldı. Atağın devamında Fredy'nin sol kanattan ortası kaleci Mert Günok'ta kaldı.

49' TEHLİKELİ ATAK! Bodrum FK, önde yaptığı baskı sonucu topu kazandı. Fredy ile Taulant Seferi'nin yaptığı verkaçta Fredy'nin şutu üstten auta gitti.

46' Bodrum FK'de Cenk Sen yerine Zdravko Dimitrov oyunda.

45' TEHLİKELİ ATAK! Muçi'nin sağ kanatta yaya çıkardığı pasta Immobile, şut yerine pası düşündü fakat top auta çıktı.

45' TEHLİKELİ ATAK! Kullanılan köşe vuruşunda Immobile'nin kafasından seken topu Mert Günok çizgiden çıkardı.

43' Ernest Muci'nin ceza sahası dışından cepheden çektiği şut, defansa çarpıp dışarı çıktı. Beşiktaş köşe vuruşu kullanacak.

40' GOL | Baktiyor Zaynutdinov'un savunma arkasına attığı topta sağ kanatta Onur Bulut topla buluştu. Onur'un ceza sahası içerisinde yerden kestiği orta arka direkte Immobile ile buluştu. Immobile, topu boş ağlara gönderdi ve fark 2'ye çıktı.

36' Taylan Antalyalı'nın savunma arkasına attığı top Taulant Seferi için hızlı, top Mert Günok'ta.

32' GOL | Muçi'nin sağ kanattan getirdiği topta Rafa Silva'ya pası sonucu Silva'nın son çizgiden yaptığı ortada Cher Ndour gerilerden gelip kafayla topu ağlara gönderdi.

25' Gedson Fernandes yerine Moatasem Al Musrati oyunda.

24' Gedson Fernandes sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemiyor.

22' Beşiktaş'ta Gedson kafasına aldığı darbe sebebiyle kendini yere bıraktı. Sağlık ekipleri oyuna giriyor.

18' TEHLİKELİ ATAK! Musah Mohammed'in sol kanada attığı top Ege Bilsel ile buluştu. Yaydan Musah'nın attığı top ceza sahası içindeki Fredy ile buluştu. Fredy'nin şutunu Mert Günok kornere çeldi.

16' Gökdeniz Bayrakdar'ın sağ kanattan Taulant Seferi'ye doğru yerden gönderdiği topu Gedson engelledi ve topu takımına kazandırdı.

14' Ernest Muçi, sol kanattan yaptığı dribbling ile son çizgiye kadar indi, attığı pasta Mario topla buluştu. Mario'nun verdiği pas Rafa Silva için hızlı. Top Bodrum FK'da kaldı.

12' VAR kontrolünde devam kararı verildi. Beşiktaş taç atışı kullanacak.

11' Arthur Masuaku'nün müdahalesinde ceza sahası içerisinde Gokdeniz Bayrakdar yerde kaldı. Bodrum FK penaltı bekliyor.

10' Fredy'nin köşe vuruşunda ön direkte kafayı vuran Taulant Seferi'nin şutu auta gitti.

5' Beşiktaş'ın kullandığı köşe vuruşunda yapılan VAR kontrolünde Beşiktaş lehine penaltı kararı çıkmadı. Oyun devam ediyor.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.